점점 판 커지는 쿠팡 사태…美 투자기업 3곳 중재 절차 합류

미 투자회사 3곳 “미국 주주들이 수십억 달러의 손실” 주장

악시오스 “미 상장 중인 토스에도 영향 미칠 듯”

서울 시내 쿠팡 센터의 모습. 연합뉴스

쿠팡에 투자한 미국 기업들이 쿠팡 개인정보 유출 사태에 대한 한국 정부 대응이 차별적이라는 중재 절차에 추가로 합세했다. 미 하원도 쿠팡 사태에 대한 조사에 착수하는 등 미국 내에서 쿠팡 사태가 점점 법적·정치적 쟁점으로 확산하는 모양새다.



미국 투자회사인 에이브럼스 캐피털과 듀어러블 캐피털 파트너스, 폭스헤이븐 3개회사는 11일(현지시간) 한국 정부를 상대로 한 법적 대응에 합했다고 로이터통신 등이 보도했다. 세 회사는 “미국에서 설립하고 미국에 본사를 둔 기술 기업인 쿠팡을 겨냥한 선별적인 법 집행, 균형이 맞지 않는 규제 조사와 명예를 훼손하는 거짓된 주장” 때문에 미국의 주주들이 수십억 달러에 달하는 손실을 봤다고 주장했다. 쿠팡의 주가는 올해 21% 이상 떨어졌다.



앞서 쿠팡 지분을 보유한 미국 투자회사 그린옥스와 알티미터는 한국 정부가 쿠팡을 차별적으로 대우해 한·미 자유무역협정(FTA)을 위반했고, 주가 하락 등 손실을 봤다며 지난달 한국 정부를 상대로 국제투자분쟁(ISDS) 중재 절차에 착수하겠다는 의향서를 보낸 바 있다. 이들은 미국무역대표부(USTR)에도 무역법 301조에 근거해 한국의 ‘부당하고 차별적인 행동을 조사하고 적절한 무역구제 조치를 해달라고 청원했다. 이번에 합류한 세 회사는 기존 투자자들이 이미 제출한 중재 의향 통지서를 그대로 채택해 합류하겠다는 뜻을 밝힌 것이다. 아직 본 중재를 제기한 것은 아니지만 중재 시작 전 공식 사전 통보 단계에 참여한 것이다.



그린옥스의 창립자인 닐 메타는 “지난 몇 주 동안 미국 정책 입안자와 투자자 모두 외국에 의한 차별에 맞서 미국 기업을 옹호하는 것의 중요성을 인식하고 있음이 분명해졌다”며 “이재명 정부에 미국과의 자유무역 약속을 준수하고 쿠팡에 대한 행정적 공격을 즉각 중단할 것을 요구하게 되어 기쁘게 생각한다”고 주장했다.



미 하원 법사위원회도 쿠팡 사태를 조사하기 위해 23일 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표에게 출석을 요구하는 소환장을 보냈다. 조사결과에 따라 파장이 더 커질 가능성이 있다. 하원 공화당 의원들의 모임인 ‘공화당 연구위원회(RSC)’는 이날 엑스에 법사위의 소환장을 게시하며 “미국 기술기업들이 공정하게 대우받도록 쉬지 않고 일하고 있다”고 적었다.



미 매체 악시오스는 이번 사태에 대해 “한·미 관계의 분수령이 되고 있으며 한국 기업에 대한 미국 투자에 영향을 미칠 수 있다”며 나스닥 상장을 준비 중인 한국 결제기업 토스에도 영향을 미칠 수 있다고 전망했다. 매체는 “현재의 긴장 상황으로 인해 신중한 분위기가 형성되고 있으며, 쿠팡 관련 상황이 정리되기 전까지는 S-1(상장 등록서류)이 제출되지 않을 가능성이 있다”고 전했다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



