정명근 화성특례시장, 화옹지구에 수원군공항 이전 추진 정면 비판
정명근 경기도 화성특례시장이 “천혜의 자연환경과 미래산업의 성장동력을 갖춘 화옹지구에 수원군공항 이전을 추진하는 것은 화성시에 고통과 희생을 강요하는 행위”라고 정면으로 비판하고 나섰다.
정 시장은 11일 서울 용산구 국방부장관실에서 안규백 국방부장관을 면담하고, 106만 화성시민의 염원을 담아 수원군공항 예비이전후보지 화옹지구 지정철회와 사업전면 재검토를 요구하는 건의문을 전달한 후 “국방부는 2017년 2월 16일 화성시와 화성시민의 협의 없이 화성시 화옹지구를 일방적으로 수원군공항 예비이전후보지로 지정 통보했다”면서 이같이 밝혔다.
그는 “화옹지구 인근 우정읍 매향리는 과거 미 공군 폭격훈련장으로 사용되며, 장기간 주민 피해와 지역적 상처를 안고 있는 지역으로 오랜 희생의 상처를 치유하기 위해 매향리 평화기념관을 조성하는 등 회복의 노력을 이어오고 있다”고 설명하면서 “수원군공항 예비이전후보지인 화옹지구 일대는 시의 미래 모빌리티 산업·연구시설이 집적된 지역으로, 동아시아-대양주 철새이동경로(EAAF)에 등재된 국제적 철새 도래지이자 최근 문제되는 조류충돌((Bird-Strike) 및 인천공항과의 항로 중첩에 따른 사고 위험이 있는 곳”이라고 강조했다.
이어 “수원군공항으로 인한 고도제한구역 내 주거, 상업지역 등 개발가용지는 대부분 병점권역에 집중되어 있어 도시성장에 큰 걸림돌이 되고 있다”며 “도시발전과 항공안전 조화를 위해 고도제한 규제 완화도 건의한다”고 말했다.
이날 면담에는 안규백 국방부장관을 비롯해 정명근 시장, 송옥주 국회의원 등이 참석했다.
이 자리에서는 수원군공항으로 인해 병점권역 주민들이 고통과 피해를 겪고 있는 만큼 군공항 유치를 희망하는 타 지자체로 군공항을 이전하라는 입장도 밝혔다.
화성=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
