“마음에 들어?” 녹음된 한국어… 푸켓 절도사건 시끌

태국 푸켓의 한 수영복 매장에서 한국인으로 추정되는 여성 2명이 고가의 수영복을 훔쳐 달아나는 사건이 발생했다. 매장 폐쇄회로(CC)TV에는 이들이 한국어로 “마음에 들어?”라고 말하는 장면이 찍혔다.
10일 태국 더타이거 등 현지 매체에 따르면 지난 9일 새벽 푸켓의 한 수영복 전문점에 한국인으로 보이는 여성 두 명이 여러 제품을 착용해 본 뒤 가격이 비싸다며 구매하지 않고 매장을 떠났다.
이들은 약 30분 후 다시 매장을 찾았다. 당시 한 여성은 피팅룸에서 직원의 도움을 요청하며 시선을 끌었고 그 사이 다른 한 명이 진열대 아래에 있던 바구니에서 수영복을 꺼내 가방에 넣는 장면이 CCTV에 포착됐다.
두 사람은 아무 물건도 구매하지 않은 채 매장을 빠져나갔다. 이후 재고를 확인하던 직원이 일부 상품이 사라진 사실을 발견했고, CCTV 영상을 확인하는 과정에서 절도 정황을 파악한 것으로 전해졌다.
해당 직원은 “여성들이 처음 방문했을 때 여러 사이즈를 입어볼 수 있도록 창고에서 추가로 상품을 가져다줬다”며 “이때 매장 재고의 정확한 위치를 파악했을 것”이라고 말했다.
영상에는 이들이 한국어로 “마음에 들어?”라고 말하는 장면도 담겼다.
매장 주인은 곧바로 경찰에 신고했으며 CCTV 영상을 공개해 관광지 상인들에게 주의를 당부하는 동시에 용의자들의 행방을 찾고 있다.
