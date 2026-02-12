시사 전체기사

‘건강 좋지 않다’ 요청에… 박나래 경찰 소환 일정 연기

입력:2026-02-12 05:36
12일 오후로 예정됐던 방송인 박나래(41)씨의 경찰 조사가 미뤄졌다.


서울 강남경찰서는 이날 박씨를 특수상해와 의료법 위반 등 혐의를 받는 피의자 신분으로 소환하려던 일정을 연기했다고 밝혔다.

박씨 측은 경찰 출석 현장에 인파가 몰려 안전 문제가 우려되고 건강도 좋지 않다며 조사를 미뤄달라고 요청한 것으로 전해졌다.

박씨의 전 매니저들은 재직 당시 직장 내 괴롭힘을 비롯해 대리처방, 진행비 미지급 등 갑질에 따른 피해를 입었다며 지난해 12월 박씨를 명예훼손·정보통신망법 위반 등 혐의로 고소했다. 박씨 측도 이들을 공갈, 업무상 횡령 혐의로 맞고소했다.

경찰은 최근 박씨에게 불법 의료시술을 한 것으로 지목된 이른바 ‘주사 이모’ 이모씨와 전 매니저에 대한 조사를 마친 것으로 알려졌다.

김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김상기 기자
김상기 기자
