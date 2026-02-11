1등 중의 1등은 누구?… MBC 오디션 끝장전 ‘1등들’ 15일 첫방
“이건 이미 결승을 치른 사람들의 또 다른 결승전입니다.”
1등만 나갈 수 있는 오디션 끝장전이 떴다. ‘슈퍼스타K’ 허각부터 ‘우리들의 발라드’ 이예지까지, 대중의 선택으로 음악 오디션의 왕관을 썼던 우승자들이 한 무대에 오른다.
11일 서울 마포구 상암 MBC에서 새 예능 ‘1등들’ 제작발표회가 열렸다. MC를 맡은 배우 이민정과 방송인 붐, 김명진·채현석 PD가 참석해 프로그램의 기획 의도부터 소소한 비하인드까지 진솔하게 밝혔다.
김명진 PD는 “그동안 수많은 오디션 프로그램과 참가자들이 있었지만 딱 1등들만 모아 우승자를 가리면 재밌지 않을까 싶었다. 가장 단순하고 강력한 발상에서 출발했다”고 설명했다. 10년간 쌓인 오디션 IP(지식재산권)의 정수를 끌어낸 셈이다. ‘K팝스타’ ‘보이스코리아’ ‘내일은 국민가수’ ‘싱어게인’ 등 다양한 프로그램에서 정상에 올랐던 이들이 참가 자격을 갖는다.
음악 예능 MC에 처음 도전한 이민정은 오디션 마니아다운 열정을 드러냈다. “‘슈퍼스타K’가 처음 나왔을 때부터 빠지지 않고 봤고 ‘싱어게인’ 콘서트에 가기도 했다”며 “무대마다 도파민과 힐링을 동시에 느끼는 중”이라고 말했다. 이어 “엄마로서 집에서 늘 같은 음악만 듣다가 무대를 직접 볼 수 있다는 것 자체가 감사하다. 현장에선 자꾸 눈물이 나와 참느라 힘들다”며 웃었다.
‘1등들’의 무대는 경쟁의 긴장감을 극대화하는 방식으로 설계됐다. 참가자는 무대를 마친 후 곧바로 앞줄 의자에 앉아 다음 경쟁자의 무대를 지켜보고, 후속 참가자는 그들의 시선을 고스란히 받으며 노래를 시작하는 구조다. 여기에 무대 종료 직후 실시간 점수와 순위가 공개돼 베테랑 출연자들조차 손을 떨 정도로 압박감이 높았다는 후문이다.
심사 방식도 과감하다. 전문가 심사위원 없이 ‘세상의 모든 고막’이라는 이름의 청중 평가단 300인의 투표로만 순위가 결정된다. 백지영, 허성태, 김채원(르세라핌), 김용준 등 패널들도 ‘1인 1표’만 행사할 수 있는 일반 관객의 위치에 선다. “오디션에서 이미 증명된 이들을 또 심사하는 건 이상하다 생각했다. 오히려 대중의 귀가 가장 공정한 평가자”라는 설명이다.
출연자 섭외 과정은 그야말로 ‘장고의 연속’이었다. 김 PD는 “같은 스트레스를 감당하고 싶지 않아 처음에는 고사한 이들도 있었지만, 정성스럽게 설득했고 결국 마음을 열어줬다”고 털어놨다. 그는 “섭외 기준은 명확했다. 시청자들이 ‘다 아는 사람’으로 구성해야 재미가 있을 거라고 생각했다”고 덧붙였다. 첫 회에 등장하는 허각, 이예리, 박창근 외에도 각 세대별 오디션 우승자들이 줄줄이 등장할 예정이다.
‘미스·미스터트롯’ ‘내 귀에 띵곡’ 등 수많은 오디션 프로그램 진행을 맡아온 붐 역시 “내가 해온 어떤 프로그램보다 치열하다. 다른 오디션은 예선부터 시작하지만 이건 결승만 모은 진짜 끝장전”이라며 “음악적 완성도와 동시에 1등끼리의 자존심 싸움이 대단하다”고 전했다.
가장 궁금한 건 역시 최종 우승 혜택. 하지만 이 부분은 의외로 담백하다. 김 PD는 “안마의자나 차량 같은 건 아니다. 멋진 트로피 하나 만들기로 했다”며 “중요한 건 ‘내가 저 사람을 이겼다’는 자부심이다. 그 자체로 명예롭다”고 말했다.
향후 시즌제 확대 가능성도 열려 있다. 김 PD는 “시즌 1이 잘 되면 시즌 2는 ‘2등들’로 가볼 생각이다. 이하이, 존박, 버스커버스커처럼 2등이었지만 기억에 강하게 남는 이들도 많다. 진짜 챔피언스리그처럼 만들어보고 싶다”고 밝혔다.
‘1등들’은 설 연휴 첫날인 15일 밤 8시50분 MBC에서 첫 방송된다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
