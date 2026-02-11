‘하나뿐인 내편’ 배우 정은우 40세로 사망
드라마 ‘하나뿐인 내편’ ‘태양의 신부’ 등에 출연한 배우 정은우(본명 정동진)가 11일 40세의 나이로 세상을 떠났다.
방송계 등에 따르면 정은우는 이날 사망했다. 사인은 알려지지 않았다.
1986년생인 고인은 2006년 KBS 드라마 ‘반올림3’로 데뷔해 드라마 ‘태양의 신부’ ‘다섯 손가락’ ‘잘 키운 딸 하나’ ‘돌아온 황금복’ ‘하나뿐인 내편’ 등에 출연하며 얼굴을 알렸다.
영화 출연작으로는 ‘연쇄부인’ ‘불량남녀’ ‘미스체인지’ ‘메모리: 조작살인’ 등이 있다. 앙드레 김 패션쇼 무대에 오르기도 했다.
고인은 사망 하루 전인 지난 10일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 홍콩 배우 장궈룽(장국영), 영국 가수 에이미 와인하우스와 본인 사진을 함께 올리며 “그리운 부러운 아쉬운”이라는 짧은 글을 남겼다.
빈소는 경기도 김포 뉴고려병원장례식장 특2호실에 마련됐으며 발인은 13일 낮 12시다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
