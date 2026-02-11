후박나무 500그루 껍질 벗겨 판 50대, 징역 ‘2년’
후박나무 500여 그루의 껍질을 벗겨 판매한 50대에게 실형이 선고됐다.
제주지법 형사2부(부장판사 임재남)는 11일 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반과 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 위반 등 혐의로 구속기소 된 A씨에 대해 징역 2년을 선고했다. 또 범죄수익금 2678만원 추징을 명했다.
A씨는 지난해 5월부터 6월까지 인부 4∼5명을 동원해 서귀포시 표선면 성읍리 등 18개 필지에서 토지 소유주 동의나 관할 관청 허가 없이 500그루에 가까운 후박나무 껍질을 벗겨내 판매한 혐의를 받는다.
A씨는 이렇게 수집한 후박나무 껍질 7t 가량을 도내 가공업체에 판매해 2000만원이 넘는 수익을 챙겼다.
A씨의 범행은 지난해 7월 도내 환경단체에 의해 외부로 알려졌다. 일대를 지나던 한 관계자가 박피된 나무를 발견했고, 자치경찰이 수사에 착수했다.
A씨는 경찰 조사에서 판매 목적은 아니었다고 진술했지만 사실이 아니었던 것으로 드러났다.
산림을 훼손하면 산림자원법에 따라 3년 이하 징역이나 3000만원 이하의 벌금에 처해진다. 반면 판매를 목적으로 한 임산물 절취는 5년 이하 징역이나 5000만원 이하 벌금으로 동법에서도 처벌 수위가 더 높다.
환경단체 관계자에 따르면 박피된 후박나무는 둘레길이가 70~280㎝·높이 10~15m의 거목으로, 상당수가 수령 70년 이상 될 것으로 추정됐다.
사건이 알려진 후 서귀포시는 나무의사의 처방을 받아 황토와 살균제, 영양분을 섞은 약제를 박피된 후박나무 140그루에 도포했지만, 대부분 고사한 것으로 전해졌다.
재판부는 “피해 나무가 500그루에 달하고 껍질이 벗겨진 다수 나무가 고사했다”며 “자연은 훼손되면 원상회복이 어려운 데다 실제 상당 부분 회복이 이뤄지지 않아 죄책이 무겁다”고 양형 이유를 밝혔다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
