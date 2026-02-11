화장지 한 롤에 16원?…쿠팡, 또 수량표기 오류 소동

쿠팡 캡처

쿠팡에서 농심 육개장 사발면 36개입 박스가 5040원에 판매됐다.

개당 140원꼴로, 정상가인 2만7000원대보다 80% 이상 저렴한 가격이었다. 이 가격은 쿠팡의 로켓배송 상품으로 노출됐으며, 구매자가 몰리기 시작한 직후 각종 커뮤니티와 소셜미디어를 통해 빠르게 확산됐다.