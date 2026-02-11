‘김경 공천 로비 의혹’ 수사 속도…녹취 등장인물 줄소환
2023년 강서구청장 보궐선거 앞두고
공천헌금 모의·차명 후원 정황 수사
‘황금 PC’ 녹취 속 인물들 소환
김경 전 서울시의원이 2023년 강서구청장 보궐선거 공천을 노리고 정치권에 금품 로비를 했다는 의혹을 수사하는 경찰이 더불어민주당 관계자들을 잇달아 소환하고 있다. 경찰은 김 전 시의원과 강선우 무소속 의원에 대한 구속영장 신청 이후 추가 의혹 수사에도 속도를 내는 모습이다.
11일 국민일보 취재를 종합하면 서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 최모 민주당 민원정책실장과 양모 전 서울시의장을 피의자 신분으로 소환했다. 이들은 모두 정치자금법 위반 혐의를 받는다.
경찰이 지난달 서울시의회에서 확보한 이른바 ‘황금 PC’에는 김 전 시의원이 강서구청장 보궐선거를 앞두고 민주당 관계자들과 통화하며 복수의 현역 국회의원들에 대한 차명 후원을 논의하는 정황이 담겼다.
여기에는 김 전 의원과 양 전 의장이 당시 민주당 지도부였던 A 의원에게 공천헌금 제공을 모의한 내용, 김 전 의원이 최 실장과 통화한 기록이 포함된 것으로 전해졌다. A 의원 측근으로 불리는 양 전 의장은 녹취에서 김 전 시의원에게 수백만원을 받은 인물로 지목되기도 했다. 경찰은 이날 양 전 의장과 최 실장에게 김 전 의원과 통화하게 된 경위와 전후 상황을 캐물었다.
전날엔 민주당 중진 B 의원의 보좌관 C씨가 참고인 신분으로 출석했다. 김 전 시의원은 2023년 7월 C씨를 통해 B 의원과 면담을 잡고 “빈손으로 가긴 그렇다”며 차명으로 후원금 500만원을 보낸 것으로 알려졌다. C씨는 “김 전 시의원이 B 의원에게 면담을 신청하고 후원 계좌를 문의하는 취지로 물어와 후원 계좌를 알려줬다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.
한편 공공범죄수사대는 최근 김 전 시의원의 쪼개기 후원금 의혹 조사를 위해 서울청 형사기동대에 일부 조사를 촉탁 의뢰했다. 경찰은 조사해야 할 사안이 많고 인력이 필요해 내린 조치라고 설명했다.
임송수 기자 songsta@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사