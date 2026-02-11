유은혜, 경기북부 ‘4대 공약’ 발표…“교육기본권 보장”
“가장 어려운 북부부터”…다문화 국제학교 등 4대 혁신안 제시
유은혜 경기도교육감 예비후보가 경기북부를 출발점으로 교육격차 해소를 위한 4대 핵심 공약을 발표했다.
유 예비후보는 11일 의정부시에서 기자간담회를 열고 “무너진 경기교육을 정상화하겠다는 약속은 가장 어려운 지역부터 바꾸는 일에서 시작해야 한다”며 경기북부를 대상으로 한 맞춤형 교육 혁신 방안을 공개했다.
유 예비후보는 “어느 지역에 살든 보편적인 교육기본권을 누릴 수 있어야 한다”며 인구 소멸과 교육 불균형이 심화된 북부 지역에 대한 두터운 지원을 약속했다.
이번에 제시한 공약은 ▲글로벌 다문화 국제학교 신설 ▲경기형 협약학교 도입 ▲생태전환학습 1번지 조성 ▲AI 기반 지역교육 통합 플랫폼 ‘경기교육원패스’ 도입 등 네 가지다.
유 예비후보는 “교육 인프라를 연결해 경계를 없애고, 특별한 도움이 필요한 지역에는 더 많은 지원을 해야 기본교육과 기본사회가 가능하다”고 강조했다.
가장 먼저 제시한 ‘글로벌 다문화 국제학교’는 이주 배경 학생의 이중언어 역량을 글로벌 경쟁력으로 키우는 교육 모델이다. 그는 “북부에 설립될 다문화 국제학교를 대한민국에서 가장 포용적이고 앞선 교육 모델로 만들겠다”며 교육의 다양성과 국제 경쟁력을 동시에 확보하겠다고 밝혔다.
인구 감소로 위기를 겪는 지역 학교를 살리기 위해 ‘경기형 협약학교’ 운영도 제시했다. 지자체·학교·학부모가 협약을 맺고 학교에 인사·예산·교육과정 자율권을 대폭 부여하는 방식이다. 지역 대학 및 기업과 연계한 계약학과 운영 등을 통해 지역과 학교가 상생하는 ‘지역공동체 학교’ 모델을 구축하겠다는 구상이다.
경기북부의 자연환경을 활용한 생태교육 강화 방안도 포함됐다. 폐교를 ‘공존의 학습장’으로 재구성해 기후 위기 대응과 생태 감수성을 배우는 공간으로 활용하고, 경기북부를 전국 단위 ‘생태전환학습 성지’로 조성하겠다는 계획이다.
아울러 지자체 간 재정 격차가 교육 경험의 차이로 이어지지 않도록 AI 기반 통합 플랫폼 ‘경기교육원패스’를 도입하겠다는 방침이다. 도내 31개 시·군 체험처를 통합 관리하고 강사 섭외와 이동 수단까지 원스톱으로 지원해 비용·업무 부담·지역 경계를 없앤 ‘3무(無) 교육’을 실현하겠다는 설명이다.
유 예비후보는 “경기북부는 안보와 환경 보호라는 이름으로 오랜 시간 희생을 감내해 왔다”며 “교육이 지역을 살리고 학생들의 미래를 여는 열쇠가 되도록 하겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
