코레일 13~18일 설 특별수송기간 운영…

이 기간 열차 운행 횟수는 평시의 104.3%인 4524회이며 하루 평균 754회 운행한다. 공급좌석의 수는 212만석이며 하루 평균 35만석을 제공한다.

관제 여객 차량 시설 전기 등 분야별 전문가로 구성된 특별교통대책본부는 열차운행 상황 등을 상시 모니터링한다.

차량을 비롯해 주요 역과 선로, 승강기, 여객 안내장치 등 각종 철도 시설물도 점검을 마쳤다.

전국 주요 역과 차량사업소에는 비상대기 열차를 배치하는 한편 차종별 기동정비반을 운영하고 협력 업체와의 협조체계도 구축했다.

혼잡이 예상되는 승강장과 환승동선에는

하루 평균 228명의 안내 인력을

추가 배치할 계획이다.

혼잡시간대에는 안내방송과 전광판 안내를 통해 원활한 이동과 승하차를 유도한다.

범죄나 사고 예방을 위해 철도사법경찰대와 함께 불법행위 계도 활동도 추진한다.

역귀성 열차 등 1303대는 빈 좌석 운임을 최대 50% 할인한다. 4명이 편도 9만9000원에

이용할 수 있는 ‘넷이서 9만9000원’, 중앙선 강릉선 중부내륙선 동해선 KTX-이음의 ‘넷이서 4만9000원’ 등의 세트상품도 판매한다.