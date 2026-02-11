‘가짜 피부과’서 마취제 투약… 경찰, ‘제2의 프로포폴’ 유통 조직 검거
‘제2의 프로포폴’로 불리는 전신마취제 ‘에토미데이트’ 3만여 앰풀(약물이 든 용기)을 불법 유통·투약한 일당이 경찰에 붙잡혔다. 이들은 병·의원처럼 보이는 시술소를 차리고 의사 행세를 하면서 에토미데이트를 투약·판매했다.
서울경찰청 마약범죄수사대는 11일 에토미데이트 유통에 관여한 의약품 도매법인 대표 A씨와 중간 유통책인 조직폭력배 B씨, 이를 투약·판매한 불법 시술소 운영자 C씨 등 17명을 약사법 위반 등 혐의로 검찰에 송치했다고 밝혔다. 이 중 10명은 구속 송치됐다.
A씨 등 의약품 도매법인 관계자들은 B씨 등에게 2024년 10월부터 지난해 6월까지 에토미데이트 총 3160박스(10㎖ 앰풀 3만1600개)를 개당 10만∼25만원에 판매하고 4억여원을 챙긴 혐의를 받는다.
A씨는 에토미데이트를 베트남 등지로 수출한 것으로 위장하거나 본인이 대표자인 2개 법인 간 거래로 꾸미면서 정상적인 유통 경로를 거친 것처럼 속였다. 경찰 추적을 피하고자 에토미데이트 포장재에 붙은 바코드 등 고유정보는 일일이 제거했다.
B씨 등 중간 유통책은 공급받은 에토미데이트를 박스당 30만∼35만원에 판매자들에게 넘겼다. 판매책 C씨 등 12명은 앰풀당 20만원을 받고 44명에게 팔았다.
C씨 등은 강남구 청담동·삼성동 등지에 불법 시술소를 운영하거나 ‘출장 주사’ 형태로 영업을 벌였다. 흰 가운을 입고 의사 행세를 하며 아파트와 빌라에서 투약하거나 피부과 의원인 것처럼 시설을 꾸몄다. 투약자 44명 중 30명이 여성이었다. 연령대는 20∼40대로 30대가 36명으로 가장 많았다.
경찰에 따르면 투약자들은 유흥업소나 무허가 택시인 ‘콜떼기’ 등을 통해 알음알음 이곳을 찾았다. 한 투약자는 19시간 동안 앰풀 50개를 연속 투약받는 심각한 오남용 실태가 확인됐다.
앞서 경찰은 지난해 1월 ‘피부과처럼 꾸미고 에토미데이트를 투약하는 불법 시술소가 있다’는 첩보를 입수하고 수사에 착수했다.
다만 현재는 에토미데이트가 마약류로 분류되지 않아 투약자에 대해서는 처벌이 어려운 상황이다. 경찰은 이들을 대상으로 과태료 처분을 통보할 예정이다.
이른바 ‘압구정 롤스로이스남’으로 불리는 남성에게 에토미데이트 등을 처방한 의사를 검거하는 등 관련 사건을 수사해 온 경찰은 식품의약품안전처에 에토미데이트를 마약류로 지정할 것을 요청했다. 이에 따라 에토미데이트는 오는 13일부터 마약류로 취급돼 마약류관리법 적용을 받는다.
장은현 기자 eh@kmib.co.kr
