사라진 개천 용…부모 따라 지방 남은 청년들 가난 대물림 심화
지방에서 태어나 고향에 계속 남은 저소득 가정 자녀들에게 가난의 대물림 현상이 심화되고 있다는 연구 결과가 나왔다. 개인의 노력 보다 출생 환경이나 부모의 재력, 수도권 이주 선택 등이 자녀의 경제적 지위를 좌우하는 경향이 점점 커지면서 ‘개천에서 용 난다’는 속담은 사실상 옛말이 됐다는 평가가 나온다.
한국은행은 11일 발표한 ‘지역 간 인구이동과 세대 간 경제력 대물림’ 보고서에서 비수도권에서 수도권으로의 이동 여부가 세대 간 대물림을 완화 또는 심화하는 핵심 요인이라고 평가했다. 정민수 한은 지역경제조사팀장은 “인구의 절반 가량이 출생지역을 벗어나지 않는 상황에서 지역 격차까지 확대하고 있다”며 “지역별 부익부 빈익빈이 개인에게 그대로 이어질 수 있는 구조”라고 분석했다.
실제 데이터를 보면 지역 이동 여부가 계층 이동의 주요 분기점으로 작용했다. 비수도권에서 태어난 자녀가 부모 품을 떠나 다른 지역으로 이주한 경우 평균 소득백분위는 부모보다 6.5% 포인트 상승했다. 반면 부모를 따라 그대로 고향에 남은 자녀의 소득은 오히려 2.6% 포인트 하락했다. 소득 백분위는 전체 가구를 소득이 낮은 순서로 나열했을 때 개인의 위치를 나타내는 지표다.
이러한 격차는 교육 환경과 주거 비용, 소득 수준에서 벌어진 지역 간 불균형과 맞물려 있다. 2005~2025년 사이 서울 아파트 실질 매매가는 19.6% 상승했다. 수도권도 15.4% 올랐다. 반면 비수도권은 3% 하락했다. 수도권과 비수도권의 1인당 본원소득(실제로 벌어들인 소득 수준의 평균값) 격차 역시 2005년 320만원에서 2023년 550만원으로 200만원 넘게 확대됐다.
지역별 경제력 차이는 세대 간 계층 고착화로 이어지고 있다. 비수도권에서 태어난 1971~1985년생 가운데 부모 소득이 하위 50%였던 경우 자녀 세대의 소득이 비슷한 수준에 머문 비율은 58.9%였다. 그런데 1986~1990년생에서는 이 비율이 80.9%에 달했다. 반면 상위 25%로 도약한 비율은 12.9%에서 4.3%로 크게 줄었다.
방에 사는 청년이 서울을 비롯한 수도권으로 이주하는 것도 쉽지 않다. 비수도권 부모 자산 하위 25% 자녀의 수도권 이주 확률은 상위 25% 자녀에 비해 43% 포인트 낮은 것으로 추정됐다. 수도권 이주를 통한 계층 상승의 기회마저 지방 내 부유한 가정의 특권으로 굳어지고 있는 것이다.
저소득층 자녀들이 수도권과 비교해 생활비가 상대적으로 저렴한 인근 거점도시 이주를 선택하고 있지만 광역권 내 이주에 따른 경제력 개선 효과는 과거에 비해 축소되고 있다는 게 한은의 평가다.
한은은 비수도권 저소득층 학생의 서울 상위권 대학 진학 기회 확대와 비수도권 거점대학 육성을 주문했다. 비수도권의 산업기반과 일자리 강화를 위한 거점도시 중심의 균형발전 전략 도입도 제안했다. 정 팀장은 “지방을 작은 개천에서 큰 강으로 탈바꿈 시켜야 한다”고 강조했다.
