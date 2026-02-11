웹젠, 작년 실적 전망치 부합… 배당·자사주 소각 등 주주 환원 강화

작년 4분기만 놓고 보면 매출 436억원, 영업이익 59억원, 당기순이익 67억원이다. 전년 같은 기간과 비교해 매출은 10.9%, 영업이익은 53.6% 줄었다.

웹젠이 지난해 실적상 중견 기업의 견조한 하방 안정성을 보였다.11일 웹젠은 지난해 연간 매출 1744억원, 영업이익 297억원을 기록했다고 밝혔다. 각각 전년 대비 18.7%, 45.5% 하락했지만 에프앤가이드 전망치인 매출 1704억원, 영업이익 297억원에 대체로 부합했다.당초 적자 우려가 나왔던 만큼 이를 말끔히 날려버렸다고 할 만한 안정성이 이번 실적 발표에서 증명됐다.웹젠 측은 "국내 게임 시장의 침체에 따른 국내 매출 부진이 전체 매출 감소의 주요 요인이 됐지만 '뮤(MU)' IP와 '메틴' IP가 해외 매출을 끌어올리면서 작년 4분기 해외 실적이 전년 대비 약 27% 상승했다"고 설명했다. 이에 따라 지난해 한 해 동안 웹젠의 해외 매출 비중은 역 49%로, 전년 35%보다 14%p 확대됐다.웹젠은 같은 날 주주가치 제고를 위해 특별배당 성격의 비과세배당금 165억원을 비롯한 총 203억원의 배당과 총 발행 주식 수의 10.5%에 해당하는 자사주를 소각하는 결의사항을 별도 공시했다. 또한 연 내 165억 원의 비과세 특별배당도 추가로 지급할 예정이다.웹젠은 신작 게임의 개발과 출시, 국내 시장 점유율 상승을 최우선 과제로 실적 반등의 기회를 모색한다.김태영 웹젠 대표이사는 "급변하는 시장에서 완성도를 높이고 차별화된 게임성을 갖춘 신작 게임들을 계속 마련해야 지속 성장을 이어갈 수 있다. 직접 및 외부투자 개발 등 개발력과 사업력 확대를 위해 모든 노력을 아끼지 않겠다"고 밝혔다. 이어 "특별배당을 비롯해 자사주 소각 등 올해도 여러 주주환원 방안들을 마련했다. 재무안정성을 우선 전제로 주주가치 제고 정책을 지속해 가겠다"고 덧붙였다.이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr