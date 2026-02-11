온신협, 제3회 디지털저널리즘혁신대상 수상작 선정

동아일보·서울경제신문·매경에이엑스 수상

제3회 디지털저널리즘혁신대상 수상작으로

심사위원장을 맡은 유홍식 중앙대 교수는 “디지털 기술과 저널리즘을 융합해 독자 경험을 확장하는 응모작이 해마다 늘고 있다”며 “올해 응모작들은 디지털저널리즘의 진화를 보여줬으며 언론 산업의 미래 방향성을 제시했다”고 평했다.