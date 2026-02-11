온신협, 제3회 디지털저널리즘혁신대상 수상작 선정
동아일보·서울경제신문·매경에이엑스 수상
한국온라인신문협회(회장 박학용)는 제3회 디지털저널리즘혁신대상 수상작으로 동아일보의 ‘누락: 당신의 아파트는 안녕하신가요’ 등 3편을 선정했다고 11일 밝혔다.
‘누락: 당신의 아파트는 안녕하신가요’는 디지털 콘텐츠 부문 대상 수상작으로 선정됐으며, 디지털 서비스·비즈니스 부문 대상은 서울경제신문의 ‘AI LINK’와 매경에이엑스의 ‘AI HUB’이 공동으로 받게 됐다.
심사위원장을 맡은 유홍식 중앙대 교수는 “디지털 기술과 저널리즘을 융합해 독자 경험을 확장하는 응모작이 해마다 늘고 있다”며 “올해 응모작들은 디지털저널리즘의 진화를 보여줬으며 언론 산업의 미래 방향성을 제시했다”고 평했다.
각 부문 수상작엔 상금 500만원이 수여된다. 시상식은 오는 25일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
