나주서 동거 여친 폭행해 숨지게 한 태국인 남성 긴급체포
전남 나주에서 함께 살던 여자친구를 폭행해 숨지게 한 태국 국적 30대 남성이 경찰에 긴급체포됐다.
11일 나주경찰서에 따르면 상해치사 혐의로 태국 국적 A씨(30대)를 긴급체포해 조사하고 있다.
A씨는 이날 오전 나주시 자신의 원룸 주거지에서 같은 국적의 여자친구 B씨(20대)를 폭행해 숨지게 한 혐의를 받는다.
경찰 조사에서 A씨는 B씨와 이성 문제로 갈등을 겪던 중 범행을 저지른 것으로 파악됐다.
A씨는 폭행 사실은 인정하면서도 살해 의도는 없었다는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.
범행은 A씨가 출근하지 못한 사정을 직장 동료에게 설명하는 과정에서 이상함을 느낀 동료가 경찰에 신고하면서 드러났다.
경찰은 A씨를 상대로 정확한 범행 경위를 조사하는 한편, 국립과학수사연구원 부검 등을 통해 B씨의 정확한 사인을 규명할 방침이다.
나주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
