‘이해찬 회고록’ 일독 권한 李대통령 “정치가 나아갈 길 제시”

이재명 대통령이 지난달 31일 서울 여의도 국회의원회관 앞에서 이해찬 전 국무총리의 영결식을 마친 뒤 눈물을 흘리고 있다. 연합뉴스

정치의 ‘기술’보다 정치의 ‘자세’를 먼저 가르쳐주신 분이었다”며 “

수많은 시련과 공격 속에서도 방향을 잃지 않도록 굳게 잡아주시던 총리님의 목소리가 여전히 선명하다”고 회고했다.

쉽지 않은 길이었지만 옆에 계셔주셨기에 버틸 수 있었고, 함께였기에 덜 외로웠다”면서 “책 속에서나 만날 법한 큰 어른 이해찬 총리님과 한 시대를 함께 할 수 있었던 것은 제 삶의 크나큰 행운이자 영광”이라고 밝혔다.

대한민국 민주주의가 어떻게 여기까지 왔는지 되새기고 싶은 모든 분께 이 책의 일독을 권한다”면서 “우리 정치가 지켜야 할 가치와 앞으로 나아가야 할 길까지 명확히 제시해 줄 것”이라고 말했다.