‘세 모녀 흉기 피습’ 가족, 16세 미성년자 엄벌 호소
강원 원주 한 아파트에서 세 모녀에게 흉기를 휘두른 10대 사건의 피해자 가족이 미성년자의 강력 범죄에 대한 처벌 수위를 강화해달라고 요청했다.
원주 세 모녀 흉기 피습 사건 피해자 가족 김모씨는 지난 9일 국회 국민청원 게시판에 ‘미성년자 형사처벌 강화 촉구에 관한 청원’라는 제목의 글을 올렸다.
김씨는 자신을 “지난 2월 5일 오전 9시12분 강도 원주시 단구동의 한 아파트에서 발생한 흉기 난동 사건의 피해자 가족”이라고 소개했다.
그는 “이 사건으로 처제와 두 조카가 중상을 입었다. 처제는 성형수술이 불가피한 상태며 큰 조카는 얼굴과 오른팔 등에 중상을 입었다”고 설명했다. 이어 “둘째 조카 또한 오른 손목의 인대와 신경이 크게 손상돼 6개월이 지나야 정상적인 손 사용이 가능할지조차 알 수 없는 상황”이라고 전했다.
이어 김씨는 “가해자는 과거 권투를 했던 전력이 있으며 체격 또한 성인에 가까운 남성이다. 그러한 가해자가 흉기와 둔기를 사용해 여성들을 상대로 무차별적인 공격을 가한 행위는 명백히 살인의 고의가 인정될 수 있는 범죄라고 판단된다”고 주장했다.
김씨는 “현재 현행법상 만14~17세 미성년자는 형사처벌 대상이 될 수 있으며 보호처분 또한 병과될 수 있지만 18세 미만이라는 이유로 사형이나 무기징역이 선고되지 않고 유기징역의 상한도 15년으로 제한돼 있다”며 “날로 흉악해지고 있는 강력범죄에 대해서는 예외 없이 형사처벌이 이뤄져야 하며 유기징역의 상한 역시 현실에 맞게 상향 조정돼야 한다”고 주장했다.
그러면서 “가해자가 미성년자라는 이유만으로 형벌이 대폭 감경된다면 이는 피해자와 그 가족에게 또 다른 폭력이 될 뿐”이라고 강조했다.
이어 “이 사건만큼은 예외 없는 엄정한 법 집행을 통해 가해자에게 형사처벌의 최고형이 선고될 수 있도록 간절히 요청한다”며 “그것이 다시는 이러한 비극이 반복되지 않도록 하는 최소한의 사회적 경고이자 무고한 피해자들을 위한 정의라고 믿는다”고 덧붙였다.
이 사건의 가해자인 A군(16)은 40대 B씨와 10대인 큰딸 C양, 작은딸 D양에게 미리 준비한 흉기를 휘둘러 살해하려 한 혐의(살인미수)로 구속돼 경찰 조사를 받고 있다. 경찰은 수사를 마치는 대로 이번 주 내에 사건을 검찰에 넘길 방침이다.
국민동의 청원은 홈페이지 공개 후 30일 안에 동의 인원 5만명을 달성하면 국회 관련 상임위원회에 회부된다. 청원은 11일 오후 5시 현재 약 1만7200명이 동의했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사