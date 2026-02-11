친환경 수산물 인증의 길을 넓히다… 오가닉티앤씨, 해수부 장관상 수상
국내 친환경 수산물 인증 48% 담당… EU 수출 규제 해소 이끈 정책 선도 기업
유한회사 오가닉티앤씨가 국회의원회관에서 열린 ‘제10회 공공정책대상’에서 해양수산부 장관상을 수상했다. 이번 행사는 국민일보가 주최했으며, 공공정책 발전에 기여한 기관과 인물을 선정해 시상했다.
오가닉티앤씨는 해양수산부 산하 국립수산물품질관리원이 지정한 제104호 친환경 유기 수산물 인증기관이다. 현재 우리나라 친환경 수산물 인증 전체 건수의 약 48% 이상을 담당하고 있을 만큼 업계에서 차지하는 비중이 크다. 단순한 인증 대행을 넘어 제도 개선과 해외 진출 기반 마련까지 역할을 넓혀온 점이 이번 수상의 배경으로 평가된다.
특히 오가닉티앤씨는 미국 유기인증 심사 실적이 국내에서 가장 많다. 이와 함께 NON-GMO, GFCO 글루텐 프리 인증, 비건, GLOBAL GAP, 중국 유기 인증 등 다양한 국제 인증 서비스를 제공하고 있다. 한 기관을 통해 여러 국가의 인증을 동시에 진행할 수 있어, 수출 기업 입장에서는 심사 비용과 시간을 줄이는 실질적 이점이 있다.
또한 오가닉티앤씨가 보유한 글로벌 네트워크는 인증 사업자들에게 해외 시장의 친환경·유기식품 동향 정보를 제공하고, 잠재적 바이어와의 연결 기회까지 확장하는 역할을 하고 있다. 국내 수산·식품 기업이 세계 시장으로 나아가는 데 필요한 ‘인증 플랫폼’ 기능을 수행하고 있다는 평가다.
정책적 측면에서도 의미 있는 성과를 남겼다. 김영훈 인증총괄 이사는 2019년 친환경 수산물 인증을 국립수산물품질관리원뿐 아니라 민간 영역에서도 수행할 수 있도록 제도 개선을 이끌었다.
정책 담당자를 설득하고 관련 고시 개정에 앞장서는 등 민간 인증 체계의 토대를 마련하는 데 핵심적 역할을 했다. 그 결과 2026년 현재 우리나라 친환경 수산물 인증 실적과 인증 사업자 수는 꾸준히 증가하고 있다.
김 이사는 2014년 체결된 한-EU 유기가공식품 동등성 협정에서 해양수산부 소관 유기가공식품이 제외돼 발생했던 EU 수출 제한 문제를 해소하는 데에도 주도적으로 참여했다. 제도적 사각지대를 바로잡으며 유기수산가공식품의 유럽 시장 진출 길을 연 것이다. 조만간 제1호 양식장과 마른김 EU 유기수산물·유기가공식품 인증 사업자가 배출될 예정인 것도 이러한 노력의 결실로 꼽힌다.
김영훈 이사는 수상 소감에서 “그간의 노력이 인정받게 돼 기쁘다”며 “막연히 누군가는 알아주겠지라는 마음으로 묵묵히 걸어왔는데, 이번 공공정책대상을 통해 해양수산부 장관상을 받게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”고 말했다.
오가닉티앤씨는 현재 미국, 동남아시아, 유럽, 아프리카를 잇는 글로벌 인증 기업으로의 도약을 준비하고 있다. 국내 친환경 유기 식품의 해외 진출을 뒷받침하는 교두보로서 역할을 더욱 강화하겠다는 구상이다.
오가닉티앤씨는 ‘법과 원칙을 지키며 옳은 일을 실천하는 기업’이라는 경영 철학 아래, 오늘도 인증 사업자를 최우선에 두고 서비스를 제공하고 있다. 친환경과 공정이라는 가치가 세계 시장의 새로운 기준으로 자리 잡는 지금, 오가닉티앤씨의 행보는 한국 수산업의 미래를 비추는 또 하나의 이정표가 되고 있다.
이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr
