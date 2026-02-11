위메이드, 완연한 적자 탈출 흐름… 연간 흑자 기록
위메이드가 분기 연속 흑자를 기록하며 적자의 늪을 완연히 벗어나는 모양새다.
11일 위메이드는 지난해 4분기 영업이익 243억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 42% 증가한 수치다. 매출은 1917억원으로 전년 같은 기간과 비교해 16% 상승했다.
증권가 전망치를 합산한 에프앤가이드 컨센서스(매출 1779억원, 영업이익 275억원)에도 대체로 부합했다.
연간으로는 매출 6140억원, 영업이익 107억원으로 집계됐다. 전망치(매출 6001억원, 영업이익 141억원)와 비슷한 수준이다.
위메이드 측은 예상치를 웃돈 매출 성과에 대해 “지난해 10월 28일 글로벌 시장에 출시한 ‘레전드 오브 이미르’ 성과와 ‘미르의 전설2·3’ 중국 라이선스 계약금이 반영된 결과”라고 설명했다. 4분기 기준 해외 매출 비중은 약 78%다.
지난해 1~2분기 적자를 기록했던 것을 감안하면 확연한 흑자 전환이라고 할 만하다.
위메이드는 ‘미르의 전설2’, ‘나이트 크로우’ 등 기존 게임 IP의 안정적인 성과를 발판 삼아 글로벌 라인업 확대와 새로운 성장 동력 확보에 집중한다. 장르, IP, 플랫폼 다변화 전략을 중심으로 현재 20여 종의 신작을 개발 중이다고 전했다.
올해엔 레전드 오브 이미르의 스팀 플랫폼 확장과 차기작 ‘나이트 크로우2’ ‘미르5’ 등을 순차적으로 출시한다. 내년에는 트리플 A급으로 주목 받는 ‘프로젝트 탈(TAL)’을 선보인다는 계획이다. 위메이드는 원빌드 기조로 한국 및 글로벌 동시 론칭을 추진할 예정이라고 첨언했다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
