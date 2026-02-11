롯데홈쇼핑, 설맞이 두쫀쿠·손편지로 나눔활동 실천
롯데홈쇼핑은 설 명절을 맞아 서울 영등포구 200여 가구를 대상으로 나눔 활동을 진행했다고 11일 밝혔다.
롯데홈쇼핑 임직원 100여 명은 전날 서울 영등포구청 별관 내 ‘희망수라간’에서 지역아동센터 아동들과 ‘두바이 쫀득 쿠키 쿠킹 클래스’를 열고, 새해 응원 손편지 쓰기를 진행했다. 노인들에게는 갈비탕과 건강식품, 아동들에겐 두쫀쿠와 유산균 등 맞춤 물품이 전달됐다.
롯데홈쇼핑은 2021년 ESG경영을 선포한 이후 슬로건 ‘오늘 실천하면 달라지는 내일’을 슬로건 삼아 지속가능경영을 이어오고 있다.
특히 2015년부터 이어오고 있는 ‘희망수라간’은 영등포구 홀로 사는 노인들에게 정기적으로 음식을 전달하는 대표적인 지역사회 나눔 활동이다. 계절과 명절에 맞춘 맞춤형 지원을 병행하며, 현재까지 총 456회, 7만5000여 개의 반찬을 지원했다.
롯데홈쇼핑은 노인뿐 아니라 아동, 자립청년 세대까지 지원 대상을 확대하고, 다양한 방식으로 지역사회 돌봄을 지속적으로 강화해 나갈 계획이다.
이동규 롯데홈쇼핑 커뮤니케이션부문장은 “이웃에게 더욱 세심한 관심이 필요한 명절을 앞두고 나눔 대상을 확대하고, 임직원이 직접 참여해 정서적 교감을 나누는 활동을 마련했다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 공감하며 따뜻한 변화를 만들어가는 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 말했다.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
