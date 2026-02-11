포항문화재단, 공연예술 지역 유통지원 사업 선정…우수 공연 4편 유치
경북 포항문화재단은 문화체육관광부와 예술경영지원센터가 주관하는 ‘2026 공연예술 지역 유통지원 사업’ 공모에 선정됐다고 11일 밝혔다.
‘공연예술 지역 유통지원 사업’은 우수 공연 콘텐츠의 지역 유통을 확대하기 위해 추진되는 국비 공모사업이다.
포항문화재단은 이번 선정으로 국비 1억4000만원을 확보하고 올해 뮤지컬·오페라·연극·무용 등 다양한 장르의 우수 공연 4편을 선보일 예정이다.
유치가 확정된 공연은 조선오페라단의 오페라 ‘주기철의 일사각오:열애’ 와 극공작소 마방진의 연극 ‘홍도’, 안은미 컴퍼니의 현대무용 ‘조상님께 바치는 댄스’, HJ컬쳐의 뮤지컬 ‘더 픽션’이다.
각 작품은 작품성과 대중성을 고루 갖춘 검증된 레퍼토리로, 장르적 다양성과 예술적 완성도를 동시에 충족하는 프로그램으로 구성됐다.
선정 작품들은 오는 5월부터 포항문화예술회관과 포항시청 대잠홀에서 순차적으로 무대에 오를 예정이다. 세부 일정과 예매 정보는 포항문화재단 홈페이지와 공식 채널을 통해 추후 안내한다.
포항문화재단 관계자는 “이번 공모 선정은 지역 공연예술 생태계 활성화와 시민 문화 향유 확대를 위한 중요한 성과”라며, “앞으로도 일상 속에서 양질의 공연예술을 쉽게 접할 수 있도록 우수 콘텐츠 유치에 지속적으로 힘쓰겠다”고 밝혔다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사