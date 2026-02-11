전주에 또 나타난 ‘숨은 천사’…익명 성금 410만원 두고 떠나
전북 전주시청에 신분을 밝히지 않은 익명의 기부자가 찾아와 어려운 이웃을 위해 써달라며 성금을 전달하고 자리를 떠났다.
11일 전주시에 따르면 전날 한 시민이 전주시청 생활복지과를 방문해 흰 봉투 하나를 건넨 뒤 인적사항을 묻는 직원의 질문에 답하지 않은 채 곧바로 청사를 나섰다. 당시 직원이 뒤따라 나갔지만 이미 모습을 찾을 수 없었다.
봉투 안에는 오만원권 지폐가 다수 들어 있었으며 확인해보니 총 410만원이 담겨 있었다. 시는 해당 기부자가 지난해에도 같은 시기에 비슷한 방식으로 성금을 전달한바 있는 익명 기부자인 것으로 파악했다.
시는 기부자의 뜻에 따라 성금 410만원을 사회복지공동모금회를 통해 전주지역 저소득 취약계층과 복지 사각지대 가구 지원에 사용할 계획이다.
전주시 관계자는 “작년에 이어 올해도 잊지 않고 찾아와 주신 익명의 기부자께 깊이 감사드린다”며 “전해주신 마음이 지역 내 어려운 이웃들에게 온전히 전달될 수 있도록 소중히 사용하겠다”고 말했다.
