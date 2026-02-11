[밀라노TMI] 매수 아닙니다…혼성계주 실격 순간 코치가 100달러 꺼내든 이유는

김민정(왼쪽 첫번째) 쇼트트랙 대표팀 코치가 10일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 혼성계주 준결승 종료 후 심판진과 대화를 나누고 있다. 연합뉴스

2조 레이스 도중 김길리가 앞서 쓰러진 코린 스토더드(미국)에 걸려 넘어졌다. 대표팀은 곧바로 주자를 교체해 추격에 나섰지만, 벌어진 간격을 좁히지 못한 채 3위로 결승선을 통과하며 결승 진출이 무산됐다. 김길리가 앞서 달리던 스토더드를 피하기 어려운 상황이었다는 점에서 아쉬움이 남는 결과였다.

이때 김 코치의 손에 들린 100달러 지폐가 눈길을 끌었다. 그는 서면 항의서를 함께 들고 심판진과 대화를 나눴다.

이를 중계 화면으로 지켜보던 시청자들 사이에선 ‘대놓고 매수하는 것 아니냐’는 농담 섞인 반응도 나왔다.