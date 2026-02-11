크래프톤, 게임 AI 넘어 ‘휴머노이드 로봇’ 꿈꾼다
크래프톤이 주력 지식재산권(IP)인 ‘배틀그라운드’의 강력한 성장에 힘입어 역대 최대 연간 실적을 기록했다. 크래프톤은 이와 같은 막강한 게임 성과를 바탕으로 인공지능(AI) 분야에서 확장성을 꾀한다는 방침이다.
‘게임 디벨로퍼’ 등 외신에 따르면 크래프톤은 최근 투자자 대상 발표를 통해 미래 먹거리로 ‘휴머노이드 로보틱스(Humanoid Robotics)’ 분야로의 확장 가능성을 언급했다. 자사가 보유한 게임 기반 AI 기술력을 현실 세계로 전이하는 ‘피지컬 AI’ 전략을 구체화한다는 포석이다.
크래프톤은 “게임 내 플레이 데이터와 상호작용 데이터가 새로운 비즈니스를 위한 고품질 학습 데이터로서 막대한 가치를 지니고 있다”고 설명했다. 게임 속에서 인간처럼 행동하고 사고하는 ‘AI 컴패니언’ 개발을 통해 쌓은 노하우를 물리적 환경에서 작동하는 휴머노이드 로봇의 지능으로 연결한다는 구상이다.
회사는 내부 구조를 AI 기반 자동화 체제로 개편하는 동시에 AI를 미래 혁신과 가치 확장의 핵심 동력으로 삼겠다고 강조했다. 단순한 게임 제작사를 넘어 고도의 AI 기술력을 갖춘 테크 기업으로 진화하겠다는 의지로 풀이된다.
크래프톤은 ‘인조이(inZOI)’, ‘미메시스(Mimesis)’ 등 신작들의 성공적인 시장 안착과 ‘서브노티카 2’, ‘팰월드 모바일’ 등 탄탄한 차기 라인업을 통해 글로벌 시장 공략을 가속화할 방침이다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
