‘쌍방울 변호 전준철’ 특검 추천에 “대통령 격노 안해”
이재명 대통령이 여당의 2차 종합특검 후보 추천을 둘러싸고 ‘격노했다’는 보도가 나온 가운데 강훈식 대통령비서실장이 “이 대통령이 격노한 적 없다”며 해명에 나섰다.
11일 청와대 춘추관에서 열린 현안 브리핑에서 강 비서실장은 2차 종합특검 후보 추천과 관련한 ‘대통령 격노설’에 대해 “격노라고 일부 보도가 나와 당황스럽지만, 격노하신 적은 없다”며 “또 그렇게 격노를 잘 하는 스타일도 아니다”라고 밝혔다.
특검 후보 추천과 관련해 청와대가 사전에 부정적 의견을 여당 측에 전달했단 주장이 제기된 데 대해서도 사실이 아니라고 선을 그었다.
강 실장은 “대통령 인사 사안의 특성상 사실 관계를 조목조목 말하는 건 쉽지 않다”면서도 “통상적으로 당 추천 인사에 대해서는 후보자를 최종 통보받은 이후 모든 절차가 진행된다”고 설명했다.
강 비서실장은 또 더불어민주당과 조국혁신당의 합당 논의에 대해서는 “양당이 결정할 사안이며, 청와대는 별도의 입장을 갖고 있지 않다”고 밝혔다.
다만 강 비서실장은 “통합에 대해서는 대통령의 오랜 지론이지만, 대통령과 청와대 참모진은 경제 살리기, 민생 살리기, 외교, 부동산 문제와 주식시장 문제를 감당하기도 버겁다”며 “당이나 국회에서 청와대나 대통령의 뜻을 말씀하실 때는 신중해주실 것을 정중히 요청드린다”고 강조했다.
앞서 이 대통령은 지난 5일 민주당이 추천한 전준철 변호사 대신 조국혁신당이 추천한 권창영 변호사를 ‘2차 종합 특검’으로 임명했다.
이후 전 변호사가 ‘쌍방울 대북송금’ 사건에서 검찰의 회유로 이 대통령에게 불리한 진술을 했다는 의혹을 받는 김성태 전 쌍방울 회장의 변호를 맡은 이력이 있어 이 대통령이 불쾌감을 표했다는 보도가 나왔다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
