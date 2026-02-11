설 명절 앞두고 전북 전통시장서 최대 2만원 환급
국산 농축산물·수산물 구매 시 온누리상품권 제공
3만4000원 이상 1만원, 6만7000원 이상 2만원 환급
전북지역 전통시장에서 설 명절을 앞두고 국산 농축산물과 수산물을 구매하면 최대 2만원을 온누리상품권으로 환급받을 수 있는 소비 촉진 행사가 열린다.
전북특별자치도는 해양수산부, 농림축산식품부와 함께 추진하는 ‘설 명절 전통시장 환급행사’에 도내 20개 전통시장이 참여한다고 11일 밝혔다. 행사는 오는 14일까지 5일간 진행된다.
이번 행사는 설 제수용품과 명절 먹거리를 전통시장에서 구매할 경우 일부 금액을 온누리상품권으로 돌려주는 방식이다. 참여 시장에서 국산 수산물이나 농축산물을 구매한 뒤 영수증을 환급 부스에 제시하면 즉시 환급을 받을 수 있다.
환급 기준은 3만4000원 이상 구매 시 1만원, 6만7000원 이상 구매 시 2만원이다. 농축산물과 수산물을 각각 구매할 경우 품목별로 최대 2만원씩, 1인당 최대 4만원까지 환급받을 수 있다. 환급 한도는 구매 금액의 최대 30%다.
전북에서는 수산물 환급행사에 12개 시장, 농축산물 환급행사에 8개 시장이 참여한다.
수산물 환급행사 참여 시장은 전주 신중앙시장과 모래내시장, 군산 공설시장(신영시장·역전시장 포함)과 수산물종합센터, 익산 북부시장(익산장 포함), 정읍 샘고을시장, 김제전통시장, 고창전통시장, 부안상설시장 등이다.
농축산물 환급행사에는 전주 남부시장과 서부시장, 군산 대야전통시장과 주공시장, 익산 서동시장, 남원공설시장, 임실시장, 부안상설시장이 참여한다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사