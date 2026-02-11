시사 전체기사

백석대·백석문화대-서브, 학원복음화 협력 업무협약

입력:2026-02-11 15:43
공규석(왼쪽) 백석대 교목본부장과 최새롬 서브 대표가 11일 백석대에서 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영하고 있다. 백석대 제공

백석대와 백석문화대는 11일 학원복음화 인큐베이팅 단체 ‘서브’와 학원복음화 공동협력을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

양 기관은 대학 현장에 적합한 협력 모델을 공동으로 구축해 나가기로 했다.

대학 현장 운영 경험과 외부 전문 단체의 노하우를 공유하고, 청년 대상 프로그램의 질적 향상과 안정적인 운영을 위해 상호 협력할 계획이다.

또 협의체를 구성해 협약 내용을 점검하고, 협력 체계를 보완해 나가기로 했다.

공규석 백석대 교목본부장은 “대학은 청년들이 가치관과 정체성을 형성하는 중요한 시기와 공간”이라며 “학생들이 안정적인 환경에서 다양한 경험과 활동을 할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

천안=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

