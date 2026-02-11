김병수 김포시장 “5호선 연장, 5500억원은 의지 확약”
5호선 김포 연장 신속예타 승부수
김포지원·지청 설치 추진 계획 밝혀
김병수 경기 김포시장이 5호선 김포 연장 신속 예비타당성조사 발표를 앞두고 5500억원 부담을 공식화하며 정부 설득에 총력을 선언했다.
김 시장은 11일 김포시청 대회의실에서 열린 ‘2026년 김포시 출입기자 신년간담회’에서 “지금은 김포시의 강력한 추진 의지를 밝힐 최적기”라며 5호선 김포 연장을 위한 5500억원 직접 부담 계획을 구체적으로 설명했다.
그는 “예비타당성조사가 마무리 단계에 접어든 만큼 경제성 지표는 최대한 반영됐고, 이제는 정책성 평가에서 우수한 점수를 확보하는 것이 핵심”이라고 강조했다.
이번 5500억원은 정책성 평가 항목에서 가점을 확보하기 위한 전략적 판단이라는 설명이다. 지자체가 총사업비의 일정 비율 이상을 자체 분담하겠다고 확약할 경우 강력한 추진 의지로 평가받아 정책성 점수를 높일 수 있다는 것이다.
김 시장은 “국민 청원, 시민 여론, 시의회 결의 등도 정성평가 요소”라며 “이번 선언은 정부를 설득하기 위한 ‘의지의 확약’”이라고 밝혔다.
재원은 시민 세금이 아닌 관내 개발사업에서 발생하는 공공기여금으로 충당한다는 점도 분명히 했다. 공공기여금은 개발사업자가 도시개발로 얻은 이익 일부를 지하철 등 공공인프라 확충에 사용하도록 한 제도로, ‘개발이익환수법’과 ‘국토계획법’에 근거한 정당한 절차에 따른 것이다.
김 시장은 “시 재정에서 지출하는 예산이 아니기 때문에 시민을 위한 필수사업에 지장이 없다”고 설명했다.
5500억원의 산출 근거도 제시됐다. 민관공동사업 공모 당시 사업자가 약속한 금액, 사업계획 변경에 따른 추가 수익, 관내 도시개발사업자가 제공하기로 한 금액 등을 합산한 결과라는 것이다.
그는 “이미 확보된 금액도 상당하며 재원은 매우 구체적으로 산정돼 충분히 확보 가능하다”며 “5호선은 김포 최대 숙원이자 경제 선순환 구조를 이끌 핵심 인프라”라고 말했다.
이날 간담회에서는 인천지방법원 김포지원 및 인천지방검찰청 김포지청 설치 추진 계획도 처음 공개됐다. 김 시장은 “사건은 김포에서 발생하지만 재판은 외부에서 받는 사법 인프라 공백이 있다”며 생활권 사법서비스 필요성을 제기했다.
관할 인구 52만명, 평균 소요시간 23분 이상, 연평균 7400건 이상의 사건 수 등 지원 설치 요건을 충족하는 만큼 인천지방법원 김포지원과 인천지방검찰청 김포지청 설치를 적극 추진하겠다고 밝혔다.
김 시장은 2026년 시정 비전으로 ‘상상이 현실이 되는 김포’를 제시했다. 주요 과제로는 ▲김포골드라인 배차간격 2분 10초 단축 완성 ▲일산대교 통행료 50% 지원 ▲도로망 확충 등 교통 개선 ▲한강철책 제거 및 백마도 개방 ▲대명항 문화복합관광어항 조성 ▲수변문화축제 및 야간랜드마크 조성 ▲교육발전특구 정식 지정 추진 ▲김포환경재생혁신복합단지, 김포한강2콤팩트시티, 한강시네폴리스 일반산단, 걸포4·감정4·풍무역세권 도시개발사업 등 미래 성장 기반 구축을 제시했다.
김 시장은 “광역철도 사업은 타이밍이 무엇보다 중요하다”며 “시민과 함께 끝까지 5호선 발표를 이끌어내겠다”고 말했다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
