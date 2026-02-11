충남보건환경연구원, 대기환경 측정기술 고도화 MOU

정금희 충남도 보건환경연구원장 등이 11일 한국산업기술시험원과 업무협약을 맺고 기념촬영하고 있다. 충남도 제공

양 기관은 개발 중인 휘발성유기화합물질(VOCs) 준실시간 현장분석과 총탄화수소(THC) 연속 측정기술의 현장 실증을 공동 추진한다.