충남보건환경연구원, 대기환경 측정기술 고도화 MOU
충남도 보건환경연구원은 11일 한국산업기술시험원과 대기환경 측정기술 수준을 높이기 위한 업무협약을 체결했다고 11일 밝혔다.
양 기관은 개발 중인 휘발성유기화합물질(VOCs) 준실시간 현장분석과 총탄화수소(THC) 연속 측정기술의 현장 실증을 공동 추진한다.
연구원은 운영 중인 유해대기물질측정망을 활용해 국산 개발 측정장비를 설치하고, 기존 분석장비와의 성능 비교·검증을 수행할 예정이다.
한국산업기술시험원은 대기측정기기 교정·점검과 정도관리(QA/QC) 등 측정망 운영 전반에 대한 기술교육과 자문을 제공한다.
정금희 원장은 “대기환경 측정자료의 신뢰성을 높이고, 현장 중심의 측정기술 고도화를 이루는 중요한 계기가 될 것”이라고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
