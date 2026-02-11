해밀리헬스, ‘2026 해밀리 라이프밀 컨벤션’ 성료

황성주 박사. ㈜해밀리헬스 제공

이날 행사에서는 새 제품 메디컬 면역 솔루션 '이뮨 포뮬라 레드진생’을 비롯해 이뮨 8세대 제품군이 소개됐으며, TLC헬스케어 발표와 함께 ‘2026 해밀리헬스 라이프밀 10대 전략’이 공개됐다.