해밀리헬스, ‘2026 해밀리 라이프밀 컨벤션’ 성료
해밀리헬스는 지난 10일 인천 송도컨벤시아에서 ‘2026 해밀리 라이프밀 컨벤션’을 개최하고, 30년간 이어온 이롬의 건강과학 철학을 바탕으로 새로운 사명 ‘해밀리헬스(Hamily Health)’의 출범을 공식 선언했다.
이번 컨벤션은 ‘젊고 건강하게, 나눔으로 부요하게’라는 행사명 아래 사명 변경 이후 처음 열린 공식 행사로, 해밀리헬스의 비전과 라이프밀 브랜드를 중심으로 한 2026년 전략을 대내외에 공유하는 자리로 마련됐다.
행사는 오프닝 영상과 사회자의 인사말을 시작으로 해밀리 라이프밀 홍보 영상 상영, 리더십 입장, 클래식 공연 등의 순서로 진행됐다.
이어 황성주 박사는 강연에 나서 “30년간 건강과학 이롬으로 뿌리내린 철학이 이제 해밀리헬스라는 이름으로 열매 맺는 시점”이라며 사명 변경의 의미와 새로운 비전을 직접 설명했다.
이날 행사에서는 새 제품 메디컬 면역 솔루션 '이뮨 포뮬라 레드진생’을 비롯해 이뮨 8세대 제품군이 소개됐으며, TLC헬스케어 발표와 함께 ‘2026 해밀리헬스 라이프밀 10대 전략’이 공개됐다.
이를 통해 해밀리헬스는 제품을 넘어 라이프스타일과 나눔으로 확장되는 미래 헬스케어 방향성을 제시했다. 또한 이번 컨벤션에서는 767명의 승급식이 진행됐다. 현장에 참석한 사업자들은 사명 변경과 함께 제시된 해밀리헬스의 중장기 비전에 대한 의견을 공유했다.
박예성 해밀리헬스 대표는 “이번 컨벤션은 단순한 연례 행사가 아니라 30년 이롬의 역사 위에 해밀리헬스라는 새 이름을 공식적으로 올리는 자리였다”며 “라이프밀과 이뮨 제품군을 중심으로 젊음·건강·나눔·풍요의 가치를 실천하는 글로벌 헬스케어 기업으로 도약해 나갈 것”이라고 밝혔다.
한편, 해밀리헬스는 라이프밀 브랜드를 중심으로 헬스케어와 나눔이 연결되는 비즈니스 구조를 확장하며, ‘한 끼의 식사가 삶을 바꾸는 헬스케어’라는 비전을 국내외 시장에 지속적으로 전파해 나갈 계획이다.
