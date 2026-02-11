김영록 지사, 전남·광주 유치 핵심 공공기관 10곳 제시
최대 40곳 목표…“통합지역 우선 이전 정부 약속 이행” 강조
김영록(사진) 전남도지사는 11일 도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 제2차 공공기관 지방이전과 관련해 전남·광주가 유치 목표로 삼은 핵심 공공기관 10곳을 공개했다. 김 지사는 이와 함께 총 40개 기관을 유치하겠다는 방침도 밝혔다.
전남도는 광주광역시와 협력해 지역의 미래 발전을 위한 기능군을 5개 분야로 구분하고, 이에 맞는 유치 전략을 마련했다. 5개 분야는 에너지·환경, 농수산, AI 등 첨단산업, 문화예술, 사회서비스다.
이번 발표는 정부가 2027년부터 제2차 공공기관 이전을 시작하겠다고 밝힌 데 따른 선제적 조치로, 김 지사는 정부와 국민에게 전남·광주의 전략과 당위성을 설명하기 위해 기자회견을 마련했다고 밝혔다.
핵심 10대 유치 목표 기관은 농협중앙회, 한국지역난방공사, 한국마사회, 한국환경공단, 국토교통과학기술진흥원, 한국산업기술진흥원, 한국공항공사, 수협중앙회, 한국에너지기술평가원, 한국데이터산업진흥원이다.
김 지사는 각 기관별 유치 당위성도 설명했다. 농협중앙회의 경우 전남은 전국 최대 농업 중심지역으로, 이미 제1차 이전 당시 한국농어촌공사, 한국농수산식품유통공사 등 농생명 관련 공공기관이 집적돼 있어 농생명 분야 기관의 추가 집적화에 유리하다고 강조했다.
한국지역난방공사와 관련해서는 전남이 전국에서 가장 높은 444GW의 재생에너지 잠재력을 보유하고 있고, 전국 최초로 도 전역이 분산에너지 특구로 지정되는 등 에너지 수도로 평가받는 점을 언급했다.
김 지사는 이 같은 강점을 활용해 향후 AI·반도체 산업의 핵심 축으로 기능하기 위해서는 에너지 전주기 생태계 완성과 에너지 이용 효율화가 필요하다고 밝혔다.
한국마사회 유치와 관련해서는 전남이 2029년까지 말산업 기반을 구축하는 것을 목표로 승마산업 생태계를 조성 중이지만, 호남권에는 아직 경마공원이 없는 상황임을 설명했다.
김 지사는 "정부가 통합특별시에 공공기관 우선 이전을 약속한 만큼, 핵심 10개 기관뿐만 아니라 30개를 추가해 총 40개 기관을 요구했다"고 밝혔다.
