부산 초미세먼지 10년 새 44% 감소… 오존은 증가세
2016년 27㎍→2025년 15㎍ 개선
산업·항만·교통 배출원 관리 효과
오존 10년간 상승세… 정책 전환 필요
부산의 대기질이 7대 특·광역시 가운데 가장 낮은 초미세먼지 농도를 기록했다. 단순한 ‘1위’가 아니라 10년간의 구조적 변화가 확인됐다는 점에서 의미가 크다. 다만 오존 농도는 상승 흐름을 보여 정책의 초점이 미세먼지에서 광화학 오염 관리로 이동해야 한다는 분석도 나온다.
11일 부산시 보건환경연구원의 ‘2025년 대기환경 조사’에 따르면 도시대기 기준 초미세먼지 연평균 농도는 15㎍/㎥로 집계됐다. 이는 환경정책기본법상 연평균 기준(15㎍/㎥ 이하)을 충족하는 수치다. 부산은 2020년 이후 6년 연속 7대 특·광역시 중 최저 농도를 유지하고 있다. 특히 2021년·2022년·2024년·2025년에는 7대 도시 중 유일하게 초미세먼지 연평균 기준을 만족했다.
장기 추세는 더욱 뚜렷하다. 2016년 27㎍이던 초미세먼지는 2025년 15㎍으로 10년 새 44% 감소했다. 같은 기간 미세먼지도 44㎍에서 26㎍으로 41% 줄었다. 산업도시라는 부산의 구조를 감안하면 이 같은 감소 폭은 적지 않다는 평가다. 아황산가스는 0.005ppm에서 0.0029ppm으로, 이산화질소는 0.021ppm에서 0.0125ppm으로 낮아졌다. 일산화탄소 역시 0.39ppm에서 0.33ppm으로 감소했다. 대부분 오염물질이 안정적 하향 곡선을 그리고 있는 셈이다.
교통 밀집 지역을 반영하는 도로변대기 측정 결과도 유사하다. 도로변 미세먼지는 2016년 50㎍에서 2025년 28㎍으로 44% 감소했고, 이산화질소는 0.034ppm에서 0.0196ppm으로 42% 줄었다. 다만 도로변 이산화질소 농도는 도시 평균보다 여전히 높은 수준으로 나타나 차량 배출원 관리가 과제로 남는다.
반면 오존은 다른 양상을 보였다. 도시대기 오존 농도는 2016년 0.030ppm에서 2025년 0.034ppm으로 상승했고, 도로변에서도 0.021ppm에서 0.0292ppm으로 증가했다. 오존은 질소산화물과 휘발성유기화합물이 햇빛과 반응해 생성되는 2차 오염물질로, 미세먼지 감소 정책이 일정 부분 질소산화물 배출을 줄이면서 광화학 반응 구조에 변화를 가져왔을 가능성도 제기된다. 부산의 오존 농도는 7대 도시 중 중간 수준이지만, 여름철 고농도 현상이 반복될 경우 건강 영향 우려가 커질 수 있다.
이번 조사에서 대기오염물질 전 항목은 연평균 기준을 충족했다. 부산은 도시대기 27곳, 도로변 5곳 등 32개 측정망을 운영하며 상시 모니터링 체계를 유지하고 있다. 시는 미세먼지 계절관리제, 항만 육상전원공급시설 확대, 선박 저속운항 프로그램, 무공해차 보급 확대, 노후 경유차 조기폐차 지원 등을 성과 요인으로 보고 있다.
전문가들은 “부산의 대기질은 분명 개선 흐름이 이어지고 있지만, 초미세먼지 관리에서 오존 관리로 정책 초점이 이동하는 전환기”라고 진단한다. 미세먼지의 ‘양적 개선’이 일정 수준 도달한 만큼, 광화학 오염과 도로변 국지 오염을 정밀 관리하는 ‘질적 관리 단계’로 진입해야 한다는 조언이다.
박형준 부산시장은 “부산이 7대 특·광역시 가운데 초미세먼지 연평균 최저 수준을 유지하고 있는 것은 시민과 행정이 함께 노력한 결과”라며 “앞으로도 맑고 깨끗한 공기질을 지켜가기 위해 배출가스 5등급 차량 운행 제한과 노후 경유차 저공해 조치 등 정책을 지속 추진하겠다”고 밝혔다. 이어 “시민들께서도 대기질 개선 정책에 적극적으로 동참해 달라”고 당부했다.
