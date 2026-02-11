‘행정통합’ 광주·전남, 유치 목표 공공기관 10곳 발표
농·수협 중앙회, 한국공항공사 등
“공공기관 유치, 흔들림 없이 추진”
행정통합을 추진하는 광주시와 전남도가 올 하반기로 예정된 정부의 2차 공공기관 이전 발표를 앞두고 유치 목표 공공기관을 10곳으로 설정했다.
강기정 광주시장과 김영록 전남도지사는 11일 각각 광주시청과 전남도청에서 기자회견을 열고 전남광주특별시 설치에 따른 유치 목표 공공기관 10곳의 기관명과 이유에 대해 설명했다.
유치 목표 공공기관은 농협중앙회와 한국지역난방공사, 한국마사회, 한국환경공단, 국토교통과학기술진흥원, 한국산업기술진흥원, 한국공항공사, 수협중앙회, 한국에너지기술평가원, 한국데이터산업진흥원 등 10곳이다.
이중 농협중앙회에 대해 전남도는 “전남은 전국 최대 농업 중심지역으로, 제1차 이전 공공기관인 한국농어촌공사, 한국농수산식품유통공사 등 농생명 공공기관이 자리잡고 있어 농생명 분야 기관의 집적화에 유리한 여건을 갖추고 있다”고 밝혔다.
또한 AI·반도체 산업 육성을 위한 에너지 전주기 생태계 구축을 위해 열에너지·전력 연계 인프라를 담당하는 한국지역난방공사 이전이 필요하다고 강조했다.
광주·전남은 국가 AI컴퓨팅센터와 글로벌 AI 데이터센터 등 데이터 인프라가 집적된 AI 데이터 실증도시로, 데이터 정책 실증과 산업 확산의 거점 역할을 수행할 수 있다는 점에서 한국데이터산업진흥원의 이전 필요성이 제기됐다.
특히 광주시는 AI 모빌리티 국가 시범도시 조성을 추진중인 만큼 국토교통과학기술진흥원을 이전해 연구개발-실증-사업화까지 이어지는 산업 생태계를 구축해야 한다고 밝혔다.
김 지사는 “10개 기관 이외에도 정부가 통합특별시에 공공기관 우선 이전을 약속한 만큼 30개를 추가해 총 40개 기관을 요구했다”고 말했다.
강 시장은 “우리가 제출한 유치희망 공공기관 리스트를 시작으로, 2026년 정부 이전계획 확정, 2027년부터 선도 기관 이전까지 단 한 치의 흔들림도 없이 준비하겠다”며 “25조원 예산규모의 거대 통합정부가 이끌어낼 공공기관 유치의 저력을 반드시 증명해 보이겠다”고 밝혔다.
