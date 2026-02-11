김영록 지사 “전남·광주 통합, 농정예산 확대해 농업 소외 막겠다”
김 지사, 한농연 도·시군 임원진과 농정 현안 소통
한농연, 공익수당 인상·벼 경영안정대책비 추경 반영에 환영
전남도는 11일 도청 서재필실에서 김영록 도지사와 한국후계농업경영인 전남도연합회가 참석한 가운데 농정 발전과 전남·광주 행정통합을 주제로 간담회를 개최했다.
이번 간담회에는 김 지사, 한농연 홍영신 전남도연합회장, 강도용 전 회장, 장차익 여수시회장 등 10명의 시군 회장을 포함해 30여명이 참석했다.
간담회에서는 전남·광주 행정통합 추진 과정에서 농업예산의 안정적 유지와 확대를 통해 농업인 소득 안정과 지속가능한 농업 기반 조성 정책을 강화해야 한다는 데 공감대가 형성됐다.
또한 시범사업으로 추진 중인 농어촌기본소득의 시군 확대와 2026년 종료 예정인 영농부산물 안전처리 지원사업의 지속 육성을 위해 전남도 자체사업으로 전환할 필요성이 제기됐다.
김 지사는 “한농연 도·시군 연합회가 지난해 어려운 여건에서도 미국 농축산물 추가 개방 반대, 차세대 농업리더 육성, 영호남 농업인 교류 등 농업 발전을 위해 혼신의 노력을 기울였다”며 감사의 뜻을 전했다.
이어 “전남·광주 행정통합 과정에서 농촌이 소외되지 않도록 균형발전기금을 마련하는 등 한농연과 함께 농업의 가치를 키워 통합특별시의 핵심산업이 되도록 힘쓰겠다”고 밝혔다.
홍영신 회장은 “어려운 여건에서도 농어민 공익수당을 연 60만원에서 70만원으로 확대하고, 지난해 감액 조정됐던 벼 경영안정대책비 114억원을 올해 추경에 반영해준 데 대해 한농연 1만4000여명의 회원을 대표해 감사드린다”며 “도정과 긴밀히 소통하며 전남 농업 발전을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
1988년 설립된 한농연 전남도연합회는 1만4000여 후계농업경영인이 회원으로, 지역 농업의 경영 주체로서 지도자 양성교육과 후계 농업인력 육성 등 다양한 사업을 펼치고 있다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사