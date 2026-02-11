주종섭 전남도의원, 4년간 의정활동 성과 공유…의정보고회 개최
여수·전남 발전 위한 현장 중심 의정활동 설명
‘장관과 직접 만나 산단 위기 극복 노력’ 강조
주종섭 전남도의원(사진, 더불어민주당·여수6)은 지난 4일 둔덕동, 5일 화정면에 이어 10일 시전동에서 의정보고회를 개최했다. 이번 의정보고회는 지난 4년간의 의정활동 성과를 지역 주민들과 직접 공유하는 자리로 마련됐다.
11일 전남도의회 등에 따르면 의정보고회에선 그동안의 현장 활동과 주요 정책 성과를 담은 의정활동 영상이 상영됐다. 주 의원이 직접 무대에 올라 지난 4년간의 의정활동에 대해 보고하는 시간을 가졌다.
주 의원은 단순한 성과 나열이 아닌, 여수와 전남의 발전을 위해 현장에서 시민들과 함께 만들어낸 사례와 내용을 중심으로 의정활동의 배경과 과정을 설명했다.
특히 주 의원은 여수국가산단의 위기 극복을 위해 고용노동부 김영훈 장관과 국토교통부 김윤덕 장관을 직접 만나 ‘여수산단 고용위기 건의서’와 ‘여수-순천 고속도로 건설 건의서’를 전달한 과정을 소개했다.
그는 “시민들의 힘으로 장관들을 직접 만나 이야기할 수 있었다”며 “시민들과 함께 여수산단의 위기를 극복하고 여수를 발전시켜 나가자”고 강조했다.
이어진 주민과의 대화 시간에는 주민들의 질의에 직접 답하며 “주민들의 목소리가 정책과 예산으로 이어질 수 있도록, 늘 소통하며 제도적으로 풀어가는 역할을 이어나가겠다”고 밝혔다.
주 의원은 의정보고회를 마무리하며 “바쁘신 일정 가운데도 참석해 주신 모든 분들께 감사드린다”며 “늘 그랬듯이 앞으로도 현장에서 시민들과 소통하며 여수의 변화를 이끌어 나가겠다”고 소회를 전했다.
