농심, VCT 퍼시픽 킥오프 무패 행진… 마스터스 1번 시드 정조준
라이엇 게임즈가 주최하는 ‘2026 VCT 퍼시픽 킥오프’의 최종 주인공을 가리는 4주 차 경기가 오는 12일부터 15일까지 서울 상암동 SOOP 콜로세움에서 진행된다.
이번 대회는 마스터스 산티아고행 시드권을 확보하기 위한 경쟁이 치열하게 펼쳐지고 있다.
가장 주목받는 팀은 이번 대회 최고의 이변을 일으키며 무패 행진을 이어가고 있는 농심 레드포스다. 13일 상위조 결승전에 나서는 농심 레드포스는 렉스 리검 퀀을 상대한다. 지난해 상대 전적에서 앞서 있는 농심 레드포스가 이번 경기에서 승리할 경우 퍼시픽 팀 중 가장 먼저 마스터스 산티아고행 1번 시드 티켓을 손에 넣게 된다.
중위조에서는 최근 젠지, DRX, 페이퍼 렉스를 잇달아 꺾으며 상승세를 탄 T1이 데토네이션 포커스 미와 격돌한다. T1은 현재 최상의 팀 분위기를 바탕으로 2번 시드권 확보에 가장 근접해 있다는 평가를 받는다. 데토네이션 포커스 미 역시 최근 연승 가도를 달리며 복병으로 떠오른 만큼 접전이 예상된다.
하위조에서는 전통의 강호 DRX와 페이퍼 렉스가 12일 4라운드에서 벼랑 끝 승부를 벌인다. 두 팀 모두 이번 대회에서 예기치 못한 패배를 겪으며 하위조로 내려왔다. 이번 외나무 대결을 통해 기사회생을 노린다.
이번 4주 차 최종 승자를 가리는 결승전은 5전 3선승제로 진행된다.
