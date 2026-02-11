[단독] 중앙분리대 뚫고 건물 ‘쾅’…만취운전 20대 남성 체포
동승자 2명도 만취 상태
렌터카에 동승자 2명을 태우고 음주운전을 하다 상가 건물과 차량을 잇달아 들이받은 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다.
11일 국민일보 취재를 종합하면 서울 서부경찰서는 지난 6일 오전 4시50분쯤 은평구 응암역 인근에서 교통사고를 일으킨 20대 남성 A씨를 도로교통법 위반(음주운전) 혐의로 현행범 체포했다.
A씨는 응암역 1번 출구 앞에서 동승자 2명을 태운 차량을 몰다 중앙분리대를 뚫고 맞은편 상가 건물과 주차돼 있던 차량 두 대를 차례로 들이받은 것으로 조사됐다. 건물은 충격으로 인해 기둥 대리석 외벽이 부서져 내장재가 드러났다. 상가에 주차돼 있던 피해 차량도 폐차 수준의 피해를 본 것으로 알려졌다.
검거 당시 A씨의 혈중 알코올농도는 측정 결과 면허취소 수준이었다. 차량에는 A씨 또래의 남성 2명이 동승했으며 이들 역시 만취 상태였던 것으로 전해졌다. 경찰은 조만간 동승자들도 불러 사고 경위를 확인할 방침이다. 경찰 관계자는 “A씨를 입건해 구체적인 사실관계를 조사 중”이라고 밝혔다.
임송수 천양우 기자 songsta@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사