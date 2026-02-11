임실N치즈 ‘효자’ 역할…생활인구 110만명 넘겼다
치즈테마파크·옥정호 붕어섬 효과…체류인구 소비 55.9%
관광→체류→소비 선순환 구조, 인구감소 대응 모델 주목
전북 임실군이 ‘임실N치즈’를 중심으로 한 체류형 관광 전략을 통해 생활인구 110만명을 돌파했다. 생활 인구는 정주인구뿐만 아나라 방문·체류 인구까지 포함하는 개념으로 최근 정부 인구정책의 핵심 지표로 활용되고 있다. 사람을 끌어들이고 머무르게 한 뒤 소비로 연결하는 구조가 자리 잡으면서 지역 경제 활성화 모델로 주목받고 있다.
11일 행정안전부와 통계청에 따르면 임실군의 생활인구는 2025년 상반기 기준 110만2754명으로 전년 동기 대비 4411명 증가했다. 연간 기준으로는 2024년 한 해 동안 232만명이 임실을 찾았다. 상주인구 규모를 크게 웃도는 체류 인구가 임실의 일상과 경제를 움직이고 있는 셈이다.
이 같은 변화의 중심에는 임실N치즈가 있다. 전국적 브랜드로 성장한 임실N치즈를 기반으로 조성된 치즈테마파크는 임실 관광의 핵심 거점으로 자리 잡았다. 여기에 옥정호 붕어섬을 비롯한 체류형 관광지가 더해지며 방문 동선을 넓혔다. 먹거리 관광과 체험·휴식·소비가 결합된 구조로 확장된 것이 특징이다.
체류 인구의 소비 효과도 수치로 확인된다. 2024년 기준 임실군 지역 내 카드사용액 가운데 체류인구 비중은 55.9%에 달했다. 2025년 상반기에도 45.4%를 기록했다. 관광객 절반가량이 실제 지역 소비로 이어지며 상권을 지탱하고 있다는 뜻이다.
관광과 연계한 정주 여건 개선도 병행되고 있다. 귀농·귀촌 임시거주시설, 스마트팜 단지, 공공임대주택, 교육·체육 인프라 확충 등을 통해 관광객이 생활인구로 전환될 수 있는 기반을 넓히고 있다.
심민 임실군수는 “임실N치즈를 중심으로 한 관광 전략이 사람을 불러들이고 지역에 머물게 하는 힘이 됐다”며 “관광이 곧 생활인구로 이어지는 구조를 안정적으로 키워 인구 감소 시대에도 흔들리지 않는 지역 경쟁력을 확보하겠다”고 말했다.
임실=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사