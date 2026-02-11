임실N치즈 ‘효자’ 역할…생활인구 110만명 넘겼다

치즈테마파크·옥정호 붕어섬 효과…체류인구 소비 55.9%

관광→체류→소비 선순환 구조, 인구감소 대응 모델 주목

전북 임실 치즈테마파크 전경. 임실군 제공

관광과 연계한 정주 여건 개선도 병행되고 있다. 귀농·귀촌 임시거주시설, 스마트팜 단지, 공공임대주택, 교육·체육 인프라 확충 등을 통해 관광객이 생활인구로 전환될 수 있는 기반을 넓히고 있다.