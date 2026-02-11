빈 주차장까지 내비로 한번에…동해시 스마트 주차 서비스 시연
관광도시 강원도 동해시에 최첨단 주차장 정보시스템이 구축됐다.
동해시는 12일 시청 안전정보센터 회의실과 발한동행정복지센터 일원에서 스마트 주차 서비스 시연회를 연다.
이 사업은 행정안전부가 주관한 공모사업으로 추진됐다. 동해시, 카카오, 현대오토에버 등 민관 협업을 통해 서비스를 구축했다.
주소정보 정책과 지자체 공간데이터, 민간 내비게이션 기술을 연계한 협업 모델이다. 시는 교통 접근성 개선에 따른 관광객 증가에 대비해 교통 편의 서비스 고도화를 추진하고 있다.
기존 내비게이션이 주차장 입구 또는 지번 단위까지만 안내하던 것과 달리 이 서비스는 현재 비어 있는 주차면까지 경로 안내가 가능한 것이 특징이다.
시는 묵호항 인근 공영주차장 6곳, 630개 주차면에 대해 개별 단위 주소체계를 적용했다. 여기에 위치센서, 공간정보 데이터를 결합해 실시간 주차 정보를 반영하는 안내 서비스를 구현했다.
시연회에는 전기차 아이오닉5와 EV9 차량이 실제 주행을 통해 기능을 선보일 예정이다.
현재까지 공영주차장 200곳, 1만개 주차면에 대한 공간정보 데이터 구축을 완료해 서비스 확대 기반을 마련했다.
사업이 본격적으로 시행되면 주차 편의 향상과 배회 주행 감소에 따른 교통 혼잡 완화, 탄소 배출 감소 효과가 있을 것으로 기대된다.
이인섭 안전과장은 11일 “주차면 단위 주소체계 구축은 시민 체감형 스마트 교통서비스 구현이라는 점에서 의미가 있다”며 “시연 결과를 바탕으로 서비스 완성도를 높이고 적용 범위를 지속해서 확대해 나가겠다”고 말했다.
동해=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
