설 연휴 제주공항 52만명 이용… 18일 가장 붐벼
한국공항공사 제주공항은 설 연휴가 시작되는 오는 13일부터 18일까지 특별교통대책반을 편성해 운영한다고 11일 밝혔다.
제주공항에 따르면 이 기간 항공기 2867편이 운항하고, 52만명이 공항을 이용할 것으로 예상된다. 하루 평균 478편·이용객 8만7000명 수준이다.
작년 설 연휴 때보다 항공기 운항은 약 10%, 이용객은 약 15% 늘어난 수치다.
이용객이 가장 많은 날은 설날 다음 날인 18일로, 9만명 이상이 이용할 것으로 전망된다. 특히 오후 8시에 가장 혼잡할 것으로 예상된다.
제주공항은 이용객 증가에 대응하기 위해 설 연휴 기간 신분확인대를 추가 운영하고, 체크인카운터와 출국심사대를 조기·확대 개장한다.
주차장 700면을 추가 확보하고 안내 인력을 확충하며, 체크인 카운터를 탄력 배정해 이용객 불편을 최소화할 계획이다.
아울러 가족 단위 이용객을 위한 메이플스토리 팝업스토어와 민속놀이 체험행사를 마련해 명절 분위기를 더할 예정이다.
항행시설, 활주로, 여객 편의시설 등 공항 전반에 대한 특별 안전점검도 이미 완료됐다.
장세환 제주공항장은 “설 연휴를 앞두고 공항시설 안전 점검을 마쳤다”며 “연휴 기간 안전관리 강화와 터미널 혼잡 관리를 통해 국민이 안전하고 편리하게 제주공항을 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
