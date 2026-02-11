“연차 냈는데”…박정민 연극 5분 전에 취소 논란, 왜?
배우 박정민이 출연하는 연극 ‘라이프 오브 파이’가 공연 시작 직전 돌연 취소돼 관객 불만이 커지고 있다.
11일 업계에 따르면 전날 오후 7시30분 GS아트센터에서 진행될 예정이던 연극 ‘라이프 오브 파이’가 공연 시작을 불과 5분가량 앞두고 취소됐다.
제작사 측은 “기술적 결함 탓에 공연 진행이 불가하다”며 “결제 금액의 110%를 환불할 예정으로, 순차적으로 개별 문자로 안내할 것”이라고 공지했다.
현장에서 연극 관람을 위해 대기하고 있던 관객들은 불만을 터뜨렸다. 보상을 해주겠다는 제작사 측 방침에도 공연 취소 시점이 개막 직전이었고, 안내 역시 친절하지 않았다는 이유였다.
실제로 연극 관련 온라인 커뮤니티에는 “연차까지 쓰고 왔는데 환불만 해주면 다냐” “공연 바로 직전에 너무 무책임하다” “누구도 제대로 상황을 설명해준 사람이 없고 공지만 통보받았다” 등의 글이 올라왔다.
연극 ‘라이프 오브 파이’는 태평양 한가운데서 조난된 인도 소년 파이가 벵골 호랑이 ‘리처드 파커’와 함께 227일 동안 구명보트를 타고 표류하다 구조되는 과정을 담아낸 작품이다. 이날 무대에는 박정민, 황만익, 주아, 진상현 등이 오를 예정이었다. 박정민은 이 작품으로 8년 만에 연극 무대에 복귀해 팬들의 관심을 끌었다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사