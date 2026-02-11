“연차 냈는데”…박정민 연극 5분 전에 취소 논란, 왜?

연극 ‘라이프 오브 파이’에 출연 중인 박정민. 에스앤코

배우 박정민이 출연하는 연극 ‘라이프 오브 파이’가 공연 시작 직전 돌연 취소돼 관객 불만이 커지고 있다.

박정민은 이 작품으로 8년 만에 연극 무대에 복귀해 팬들의 관심을 끌었다.