불수능 논란 ‘수능 영어’ AI 지문 도입...출제위원 절반 교사로
이르면 2028학년도 대학수학능력시험(수능) 모의평가에 인공지능(AI)으로 생성한 영어 지문이 도입된다. 수능 영어 출제위원의 교사 비중도 늘어날 전망이다. 지난해 영어 영역 ‘불수능’ 논란에 따른 후속 조치다.
교육부는 11일 이 같은 내용을 담은 ‘수능의 안정적 출제 난이도 확보를 위한 체계 개선 방안’을 발표했다.
절대평가 영역인 영어가 지난해 수능에서 지나치게 어렵게 출제되면서 영어 1등급 비율(90점 이상)이 역대 최저인 3.11%로 나타난 데 따른 조치다.
교육부에 따르면 지난해 수능 영어 시험 난이도 조절 실패의 가장 큰 원인은 평년보다 과도한 문항 교체였다.
지난해 수능 영어 영역은 총 45문항 중 19문항이 전면 교체됐는데, 이는 전체 문항의 42%에 해당한다.
같은 기간 국어 영역이 1문항, 수학이 4문항 교체된 것과 비교해도 이례적으로 많은 수준이다.
교육부 관계자는 “영어 영역은 출제 과정에서 타 영역 대비 지나치게 많은 문항이 교체돼 난이도 점검 등 후속 절차에 연쇄적으로 차질이 발생했다”고 설명했다.
난이도 조절 실패를 막기위해 교육부는 영어 출제위원 중 교사 비중을 50%까지 확대하기로 했다.
출제위원은 평가원 연구원, 교수, 교사로 구성되는데 영어 출제진 중 교사 비율은 평균 33%로, 다른 영역(45%)보다 낮았다.
현직 교사 비중이 낮아 학생들의 실제 학력 수준을 가늠하는 데 어려움이 있었다는 것이 교육부의 분석이다.
중장기적으로는 ‘AI 활용 영어 지문 생성 시스템’도 개발된다.
현재는 외국어 과목 특성상 문항 오류 시비를 최소화하기 위해 지문을 새로 만들기보다 원전을 인용하는 방식을 주로 택해 왔다.
그러나 교육부는 이러한 방식이 교육과정에 부합하는 수준의 문항을 출제하는 데 한계가 있다고 보고 있다.
교육부는 AI 영어 지문 생성 시스템이 이러한 문제를 해소하고, 특히 출제 소요 시간을 획기적으로 단축할 것으로 기대하고 있다.
AI 영어 지문 생성 시스템은 2028학년도 수능 모의평가 시범 운영을 목표로 올해 하반기 개발에 착수한다.
교육부는 시스템이 정착하면 향후 AI를 난이도 예측이나 유사 문항 검토 등에도 활용하는 방안을 검토할 계획이다.
