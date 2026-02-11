133개 기업 바꾼 전북 스마트공장…생산성 76% 높이고 AI 전환
삼성 출신 전문가 현장 밀착 컨설팅
농생명·기계부품 중심 AI 확산…
전북형 제조 AX 거점 구축
전북특별자치도가 올해부터 ‘전북형 스마트 제조 AI 시범공장’을 조성해 도내 제조업 전반의 인공지능 전환(AX)에 속도를 낸다. 133개의 제조기업에서 성과를 낸 스마트공장 정책의 무게중심을 양적 확산에서 인공지능(AI) 기반 질적 고도화로 옮긴다.
11일 전북도에 따르면 도는 최근 2년간 133개 제조기업에 스마트 시스템을 도입하며 생산 현장의 구조적 혁신을 지원했다. 30명의 전문 멘토가 기업 현장에 최대 6~8주간 상주하며 발굴한 개선 과제는 2142건에 달했고, 이 가운데 93%인 1986건이 현장에서 즉시 해결됐다. 또 삼성 출신 전문가를 투입해 공정 분석부터 기술 고도화, 판로와 환경·안전 관리까지 아우른 종합 지원을 병행했다.
그 결과 참여 기업들의 경영 지표는 뚜렷한 개선을 보였다. 생산성은 평균 76% 향상됐고, 납기 기간은 39% 단축됐다. 불량률은 53% 감소했고 원가는 24% 절감됐다.
기업당 평균 매출은 8억100만원 증가했으며, 61명의 신규 고용 창출로 이어지는 등 지역 산업 전반에 파급 효과를 냈다.
전북도는 이 같은 성과를 바탕으로 스마트공장 정책을 ‘질적 고도화’ 단계로 전환한다. 핵심은 AI 시범공장 조성이다. 농생명과 기계부품 등 도내 주력 산업 분야에서 시범공장을 선정해 AI·로봇 기반 지능형 공정을 실증하고, 디지털 트윈을 활용한 가상환경 기반 데이터 관리 체계도 구축할 계획이다.
지원 방식도 전면 개편된다. 기업이 개별적으로 선택하던 단편적 지원에서 벗어나 공정 시스템 구축, 현장 혁신, 판로 개척, 환경·안전 관리까지 묶은 패키지형 종합 지원으로 전환한다. 시스템 활용도가 낮은 기업에는 맞춤형 컨설팅을 병행해 디지털 전환 역량의 내재화를 돕고, 구축 이후 사후관리도 강화해 혁신의 지속성을 확보한다는 방침이다.
아울러 삼성전자 광주사업장 등 현장 사례를 체계적으로 벤치마킹하고, 전북 주력 업종에 특화된 전환 모델을 구축해 실제 현장에 적용 가능한 확산 거점도 마련할 계획이다.
전북도 관계자는 “현장 멘토 중심의 실질적 지원이 수치로 증명되는 성과를 냈다”며 “올해는 전주기 맞춤형 컨설팅과 AI 시범공장을 통해 전북 제조업이 데이터 기반의 고도화된 산업으로 전환될 수 있도록 혁신 생태계 조성을 가속화하겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
