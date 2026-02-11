133개 기업 바꾼 전북 스마트공장…생산성 76% 높이고 AI 전환

삼성 출신 전문가 현장 밀착 컨설팅

농생명·기계부품 중심 AI 확산…

전북형 제조 AX 거점 구축

전북형 스마트 제조혁신프로젝트 성과보고회. 전북도 제공

삼성 출신 전문가를 투입해 공정 분석부터 기술 고도화, 판로와 환경·안전 관리까지 아우른 종합 지원을 병행했다.