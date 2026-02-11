중국 “세배 대신 해드립니다” 서비스 등장
중국의 ‘심부름 경제’가 춘제 풍속도까지 바꾸려다 역풍을 맞았다. 한 플랫폼 기업이 야심 차게 내놓은 ‘대리 세배’ 서비스가 윤리적 논란 끝에 조기 종료됐다.
11일 항저우일보 등에 따르면 논란의 중심에 선 곳은 허난성 정저우의 한 O2O(온라인·오프라인 연계) 업체다. 이들은 2시간당 999위안(약 21만원)을 내면 대리인이 귀성하지 못한 고객 대신 고향 집을 방문해 세배를 올리는 상품을 출시했다.
업체는 단순한 물품 배송을 넘어, 실제 사람이 방문해 예법에 맞춘 절을 하고 덕담을 나누는 ‘감성 서비스’를 세일즈 포인트로 삼았다. 모든 과정은 동영상으로 기록해 고객에게 인증하는 방식이었다.
그러나 소비자들은 전통적 가치인 ‘효(孝)’마저 돈으로 거래하려는 태도에 거부감을 드러냈다. 네티즌들은 “효도까지 외주를 주는 것이냐”며 반발했고, “형식만 남은 명절 인사”라는 자조 섞인 비판도 나왔다. 선물 배송이나 집안일 대행은 받아들여도, 마음을 전하는 의식인 ‘세배’를 타인에게 맡기는 것은 선을 넘었다는 지적이 잇따랐다.
비난이 거세지자 업체는 즉각 수습에 나섰다. 업체 측은 입장문을 통해 “해외에 있거나 거동이 불편해 직접 새해 인사를 드릴 수 없는 이들의 아쉬움을 덜어주기 위해 서비스를 출시했을 뿐 전통 예절을 훼손하려는 의도는 없었다”고 해명하며 서비스 중단을 선언했다. 이어 “오해와 갈등을 피하기 위해 신중한 검토 끝에 서비스를 중단하기로 했다”고 덧붙였다.
중국 매체들은 편의를 좇는 배송·심부름 플랫폼이 전통적 가치관과 충돌하는 지점을 보여준 사례라고 평가했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사