인천관광 숏폼 2배 성장…“영상 보고 떠나요”

2025 인천관광 소셜미디어 주요 성과 관련 홍보 이미지. 인천관광공사 제공

공사는 지난 1년간 국내외 5개 언어 11개 SNS 채널을 운영하며 총 73만명의 구독자를 확보했다. 이는 전년 대비 약 17% 증가한 수치다. 특히 짧고 강렬한 영상을 선호하는 트렌드에 맞춰 숏폼 영상 콘텐츠 제작을 전년 247건에서 529건으로 2배 이상 확대했다. 이를 통해 연간 총 콘텐츠 노출 수 1억뷰, 소통 지수 200만회를 기록했다. 또 약 2000건의 콘텐츠를 생산하며 역대 최고 성과를 달성했다.

주요 성과로는 ▲크리에이터가 참여한 ‘인천관광 온라인 홍보단’ 운영(조회수 1300만회 달성) ▲전년 대비 참여자가 1.7배 증가한 ‘시민 소통형 이벤트’ 개최 ▲매월 인천의 축제와 행사를 한눈에 보여주는 ‘월간 인천 지도’ 시리즈의 꾸준한 인기 등이 꼽힌다. 이러한 노력에 힘입어 공사는 ‘2025 대한민국 SNS 대상’ 공사 부문 2년 연속 최우수상을 수상하며 공공기관 디지털 소통의 우수 모델로 자리매김했다.

이를 발판 삼아 올해엔 최신 트렌드와 데이터 분석을 기반으로 한 ‘국내외 타깃 맞춤형 초개인화 마케팅’을 본격 추진한다.

국내 마케팅은 ‘여행은 인천이지’ 브랜드의 확장에 주력한다. ‘월간 인천 축제·행사’ 지도를 월별 테마형 코스로 다변화하고 네이버 숏폼 ‘클립(Clip)’을 강화해 온라인 접점을 넓힐 예정이다.

해외 마케팅은 국가별 여행 특성을 반영한 ‘핀셋 공략’에 나선다. 중화권은 ‘가성비’와 ‘로컬 체험’, 일본은 ‘K-뷰티·미용 관광’, 영어권은 ‘K-콘텐츠 성지순례’ 등 타깃별 핵심 키워드를 중심으로 차별화된 콘텐츠를 선보인다.

이와 함께 16명의 내·외국인 홍보단(7기)을 운영해 주요 관광지의 매력을 다각도로 조명한다. 메가 인플루언서와 협업한 기획 시리즈를 통해 인천의 친근한 매력을 전파하고 글로벌 잠재 여행객의 방문 욕구를 자극하는 데 주력할 방침이다.

유지상 인천관광공사 사장은 “지난해는 숏폼 등 트렌디한 콘텐츠로 인천 관광의 온라인 영향력을 확장한 의미 있는 해였다”며 “올해엔 인공지능(AI) 기반의 스마트한 정보 제공과 글로벌 타깃별 맞춤형 콘텐츠를 통해 ‘다시 찾고 싶은 관광도시 인천’의 브랜드를 더욱 공고히 하겠다”고 말했다.