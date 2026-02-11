애경그룹 ‘재도약’ 신호탄 …제주항공 흑자 전환·재무구조 개선
애경그룹이 항공·유통·화학 등 주요 계열사 전반의 재무구조를 개선하고 사업 포트폴리오를 재편하고 있다. 애경그룹은 “실적회복과 중장기 성장 기반이 가시화됐다”며 그룹 전반의 회복 탄력성과 지속 성장 가능성이 커지고 있다”고 전망했다.
애경그룹은 제주항공이 지난해 4분기 영업이익 186억원을 기록하며 5분기 만에 흑자 전환에 성공했다고 11일 밝혔다. 고환율과 공급 과잉 등 어려운 경영 환경 속에서도 저비용항공사(LCC) 중 유일하게 흑자를 달성했다.
애경그룹은 제주항공이 올해 1분기에도 견조한 실적이 이어질 것으로 전망하고 있다. 긍정적 전망의 근거는 여객 수요 회복이다. 애경산업에 따르면 지난달 수송객 수는 지난해 같은 기간보다 33.5% 증가한 117만 명을 기록했다.
제주항공의 실적 개선에는 차세대 항공기 비중 확대를 통한 체질 개선이 효과를 발휘한 것으로 보인다. 지난해 4분기 차세대 항공기인 B737-8 구매기 2대를 도입하고 경년 항공기(제작 20년 경과) 1대를 반납하며 평균 기령을 낮췄고, 연료 효율이 우수한 항공기 비중 확대를 통해 유류비 절감 효과를 거뒀다. 실제로 2025년 1~3분기 누적 유류비는 2024년 같은 기간 대비 약 19% 감소한 것으로 나타났다.
제주항공은 올해도 내실 경영을 바탕으로 재도약 기반 마련에 집중한다는 방침이다. 차세대 항공기 7대를 추가 도입하고 경년 항공기를 감축하는 한편, 조직 역량 강화를 통해 운영 효율성을 높이고, 안전 관리 체계 강화와 핵심 운항 인프라 개선에 대한 투자도 확대할 계획이다.
애경그룹 유통부문(에이케이플라자, 마포애경타운)도 구조개선 성과를 보고 있다. 백화점 운영 효율화와 비용 구조 개선을 통해 2025년 전년 대비 148억의 이익을 개선하며 실적 반등을 이뤄냈다.
에이케이플라자는 핵심 점포 중심의 경쟁력 강화와 중장기 성장 기반 마련에 집중할 계획이다. 수원점과 분당점 등 주요 점포의 상품 구성(MD) 리뉴얼을 통해 본업 경쟁력을 높이고, 마케팅 및 고객 제도 전반에 걸친 운영 효율화와 수익성 개선을 추진한다는 계획이다.
애경케미칼은 중장기 성장 동력 확보를 위해 사업 구조 전환과 신사업 기반 마련에 집중하고 있다. 올해 아라미드 섬유 핵심 원료인 TPC와 이차전지 음극재용 하드카본 등 성장 잠재력이 높은 신규 제품의 양산과 판매를 본격화하며, 수익 구조 다변화와 미래 성장 동력 확보에 속도를 내겠다는 계획이다.
특히 다음 달에는 전량 수입에 의존하던 아라미드 원료 TPC(Terephthaloyl Chloride)의 국산화 설비를 준공하고 연간 1만5000t 규모의 양산에 돌입한다. 향후 아라미드 시장 성장과 TPC 수요 확대에 따라 생산 규모 확장도 단계적으로 검토하고 있다.
애경그룹 관계자는 “제주항공과 유통 부문은 강도 높은 체질 개선과 효율화를 통해 회복 국면에 진입했고, 애경케미칼의 경우 미래 성장을 위한 기술 기반을 다져가고 있다”며, “재무 안정성을 확보한만큼 테르메덴 등 비핵심 자산 매각을 통해 항공 시장 재편에 적극 대응하는 한편, 케미칼 신사업 추진을 가속화해 나갈 것”이라고 말했다.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사