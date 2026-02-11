애경그룹 ‘재도약’ 신호탄 …제주항공 흑자 전환·재무구조 개선

서울 마포구 애경타워 전경. 애경그룹 제공

그룹 전반의 회복 탄력성과 지속 성장 가능성이 커지고 있다”고 전망했다.

저비용항공사(LCC) 중 유일하게 흑자를 달성했다.

제주항공 B737-8 항공기. 애경그룹 제공

애경케미칼 인도네시아 계면활성제 공장. 애경그룹 제공