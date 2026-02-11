길병원, 국내 최초 모듈형 스마트 심사 시스템 가동

가천대 길병원이 의료전문 IT 자회사인 가천헬스케어텍과 함께 자체 개발한 국내 최초 모듈형 스마트 보험심사 시스템. 길병원 제공

GMIS-APARC 시스템은 각 영역에 최적화된 심사 엔진을 적용할 수 있도록 설계된 모듈형 아키텍쳐가 특징이다. 보험심사 업무를 규칙·패턴 기반 자동화 처리 영역과 심사자의 임상·행정 전문성이 요구되는 고난도 판단 영역으로 구분했다.

길병원은 진료 경과가 다양하거나 개별적 판단이 필요한 심사 건을 지원하기 위해 데이터 분석 기반의 ‘재원 스마트심사’ 체계를 2차 오픈할 예정이다. 인공지능(AI) 기반 패턴분석, 사례 학습, 이상 탐지 기능을 단계적으로 접목해 심사 품질을 고도화하고 보험심사 데이터 축적을 통해 지속 학습형 심사 플랫폼으로 발전시킬 계획이다.