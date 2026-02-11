33 원정대, 스토브인디 올해의 게임 선정
‘클레르 옵스퀴르: 33 원정대’가 스마일게이트 스토브의 인디게임 시상식 ‘20225 스토브인디 어워즈’에서 올해의 게임으로 선정됐다.
스마일게이트는 2025 스토브인디 어워즈의 수상작을 11일 발표했다. 스토브인디 어워즈는 지난 한 해 동안 스토브인디를 통해 앞서 해보기(얼리억세스) 또는 정식 출시된 작품을 대상으로 하는 인디게임 시상식이다.
올해의 게임으로 선정된 33 원정대는 완성도 높은 세계관과 서사, 플레이 경험 전반에서 높은 평가를 받아 스토브인디를 대표하는 작품으로 자리 잡았다. 해당 작품은 ‘톱 텐(TOP 10)’에도 함께 이름을 올리며 한 해 동안 이용자들의 꾸준한 선택을 받은 타이틀임을 입증했다.
이밖에 스마일게이트 퍼블리싱 타이틀 ‘폭풍의 메이드’ ‘골목길 : 귀흔’과 ‘아르티스 임팩트’ ‘계약X연애’ ‘프렌치 커넥션’ ‘플라티나 랩’ ‘고독방송’ ‘드로바: 포세이큰 킨’ ‘이터널 스트랜드’도 톱 텐에 이름을 올렸다.
매력적인 세계관과 감성을 선보인 게임에 수여하는 ‘두근두근 서브컬처’는 ‘사랑 한 잔 말아 주세요!’가 수상했다. 인디 부스트 랩을 시작으로 유저들과 꾸준히 소통해 나간 ‘베스트 얼라이언스’ 부문은 ‘병원x생활’이, 크리에이터와의 활발한 교류로 화제를 모은 ‘크리에이터 스포트라이트’ 부문은 고독방송이 수상했다. ‘베스트 로컬라이저’는 드로바: 포세이큰 킨의 번역에 참여한 번역가 3인이 선정됐다.
색다른 즐거움과 실험적인 시도로 글로벌 이용자에게 인상을 남긴 게임에게 수여하는 ‘프론티어’ 부문은 ‘마녀의 정원’이 차지했다. 또한 ‘스토브 앰배서더’로는 중국 1인 인디게임 개발자 겸 크리에이터 ‘장량002’와 스토브인디 커뮤니티에서 정보성 콘텐츠를 제공해 온 이용자 ‘돔돔군’이 선정됐다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
