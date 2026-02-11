인천대 사범대학, 2026학년도 임용시험 90명 합격…최다 기록

인천대학교 사범대학 전경. 인천대 제공

이번 시험에서 인천대 사범대학은 입학정원(118명) 대비 무려 76.3%의 합격률을 기록했다. 최근 3개년 합격자 수는 2024학년도 37명, 2025학년도 63명에 이어 2026학년도 90명으로 가파른 상승 곡선을 그렸다. 특히 전년 대비 합격자 수가 약 43% 급증하며 지역사회와 교육계의 주목을 받고 있다.

인천대 사범대학만의 체계적인 교과 및 비교과 교육과정 관리와 더불어 임용고시 준비를 위한 다양한 학습공간 제공, 교수진의 밀착 지도, 학생들의 학습활동을 전폭적으로 지원하는 다양한 부서 간의 긴밀한 협업 체계가 결실을 낸 것으로 풀이된다.

김평원 인천대 사범대학장은 “2010년 사범대학 설립 이후 꾸준히 축적해 온 교원 양성 노하우와 교육청 및 학교 현장과의 긴밀한 소통이 역대 최다 합격이라는 놀라운 결과로 이어졌다”며 “정원 대비 76%가 넘는 합격률은 우리 사범대학의 교원 양성 역량이 전국 최고 수준임을 입증하는 것”이라고 강조했다.

이어 “앞으로도 수도권 국립 사범대학으로서의 사회적 책무를 다하고 미래 교육의 혁신을 주도할 우수한 교사를 양성하기 위해 변화하는 교육환경에 맞춘 프로그램 발굴과 지원을 아끼지 않겠다”고 덧붙였다.